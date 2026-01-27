İstanbul'a yeniden kar geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, birçok bölgede şiddeti rüzgarlar etkili olacak.

Ayrıca hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL'A YENİDEN KAR GELİYOR

1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’a karın geleceği tarihi duyurdu.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Şen, “Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini dürdürecek. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek.

Pazar Trakya ve Karadeniz Bölgesi. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir.” dedi.