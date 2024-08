İstanbul'da 25 yıllık simitçiyi ağlatan not: Elinden geleni yapıyorsun Beşiktaş'ta bir sosyal deney sırasında 'Kimse söylememiş olabilir ama elinden geleni yapıyorsun' yazılı not alan simitçi Nazım Demir'in, notu okuduktan sonraki görüntüsü izleyenleri duygulandırdı. Demir, o anları anlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da bir sosyal medya içerik üretici tarafından yapılan sosyal deney, izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

Sosyal deneyi gerçekleştiren Furkan Ünal, Beşiktaş Meydanı'nda simit satan 52 yaşındaki Nazım Demir'e 'Kimse söylememiş olabilir ama elinden geleni yapıyorsun' yazılı bir not verdi.

Yaşlı simitçinin kağıtta yazanları okuduktan sonra verdiği tepkileri kayıt altına alan Ünal, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

O ANLARI ANLATTI

İzleyenleri duygulandıran görüntülerdeki simitçi Nazım Demir, o anları ve hissettiklerini gazetecilere anlattı.

1987 yılında Rize, Çayeli'nden İstanbul'a taşınan Nazım Demir, 25 yıldır Beşiktaş meydanından simit satarak geçimini sağladığını söyledi.

"VERDİĞİM TEPKİLER DOĞALDI"

Evli ve 3 çocuk sahibi Demir, 16 sene önce 2.5 yaşındaki kızını kaybetti. Rize'den İstanbul'a gelerek hayat mücadelesi verdiğini belirten Demir, notu aldığı sırada yaşadıklarını anlattı.

Demir, “Notta 'elinden geleni yapıyorsun' yazıyordu. Arkadaş notu verdi ve gitti. Ben çekim olduğunu bilmiyordum. Arkadaş gittikten sonra notu açtım verdiğim tepkiler doğal olarak oluştu" dedi

"ÇOCUKLUKTAN BERİ YAŞADIĞIM YOKSULLUK AKLIMA GELDİ"

Demir, “Çocukluktan beri yaşadığım yoksulluk, mücadele aklıma geldi. İstanbul’a geldim, evlendim, 4 çocuğum oldu. Bir çocuğum vefat etti. Ölen kızımın anne karnındayken rahatsızlığı olduğundan haberimiz vardı.

Doktor bize söylemişti, ama biz ona rağmen bebeği aldırmadık. Kızım doğduktan sonra başında şişlik ve sırtında yaralar vardı. 2 aylıkken ameliyat oldu. 2.5 yaşındayken vefat etti" ifadelerini kullandı.

"BU NOT TAM BENİM İÇİN YAZILMIŞ DEDİM"

Annesini 18 yaşındayken kaybettiğini ifade eden Demir “İstanbul gibi bir yerde tek başına hayat mücadelesi verdim. Simit satarak helalinden para kazanıyorum. Herkes muhakkak benim gibi mücadele ediyor. 3 tane çocuğum var, üçünü de okutuyorum.

Burada bir tane simit fazla satabilmek için sabah 5’te geliyorum, akşam 9-10’lara kadar çalışıyorum. Hep bir mücadele içerisindeyiz. Akraban bile olsa kimse halini sormuyor ama gencin biri geliyor sana bir kağıt veriyor.

Nota bakıyorsun ‘kimse sana bir şey söylememiş olabilir ama sen elinden geleni yapıyorsun’ yazıyor. Tam benim için yazılmış dedim çünkü gerçekten mücadele ediyorum" diye konuştu.

"ÇERÇEVELETİP TEZGAHA ASACAĞIM"

Demir, “Notu eve götürdüm ve eşime dedim ki bunu ömrümüzün sonuna kadar saklayalım. O da şaşırdı. Olayı ona da anlattım. Bunu saklayalım dedim. Hatta çerçeve yaptırıp tezgaha da asacağım" dedi.

"GÜLMEDEN ÖNCE AĞLAMAK GEREK"

Her şeye rağmen gülmeye devam etmek gerektiği mesajını veren Demir, “Hayat enteresandır. Bir insan başına gelmeden önce her şeyi bilmeli. Gülmeden önce ağlamak lazım. Ben kızım vefat ettikten sonra gömdüm, eve gittik. Hayat böyle ama gülmek lazım. Gülmek her zaman iyidir" ifadelerini kullandı.

"BAZI NOTLAR İNSANIN HAYATINI ETKİLEYEBİLİYOR"

Videoyu çeken Furkan Ünal, "Ben iyilik akımı olarak bir şey başlatmak istedim ve bu akımı yaparken de insanları bir nebze de olsa mutlu etmek ve pozitifliği yayma düşüncesiyle böyle bir video çektim.

Bu videoları çekme sebebimse kendi yaşadığım bir olaydı. İnsanların inişli çıkışlı dönemleri olabiliyor. Benim de zor zamanlar geçirdiğim bir dönem vardı. O dönemde küçük bir not okudum ve bu beni çok etkiledi.

Ben de dedim ki insanlar zor durumda olabilir ve bazı küçük notlar onların hayatını derinden etkileyebiliyor. Bu düşünceyle bunu yaymak istedim ve böyle bir akım başlattım" diye konuştu.

"BU NOTU ONU GÖZLEMLEYİP YAZDIM"

Nazım Demir’e verdiği notta ‘son zamanlarda kimse söylememiş olabilir ama sen elinden geleni yapıyorsun’ yazmasıyla ilgili ise Ünal, "Bu notu verme sebebim; insanlar bir şeyler için uğraşıyor ancak bu yakın çevresi tarafından takdir edilmiyor, dile getirilmiyor.

Nazım ağabey emekçi bir insan. Muhtemelen ailesi için gece gündüz yıllardan beri sokaklarda simit satarak geçimini sağlıyor. Nazım ağabeye uygun olacak şekilde bir notu onu gözlemledikten sonra yazdım ve ona ulaştırdım.

Nazım ağabeyin tepkisi de beni gerçekten çok etkiledi. Bence Nazım ağabeyin yaşadığı her şeyi o küçük notu okuduktan sonra düşündü ve mutlu oldu. Bu beni derinden etkiledi" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)