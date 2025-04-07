Denizli'de şehre inen aç kurtlar kurbanlık kuzulara saldırdı

İHA

Denizli’de yiyecek bulamadıkları için aç kalan kurtlar şehre indi.

Çameli ilçesinin kırsal Gürsu Mahallesi'nde gezinen kurtlar, çobanlık yaparak geçinen Okan Yılmaz'ın ahırına girdi.

Kurtlar, kurban Bayramında satılmak için beslenen 26 tane kuzudan 22'sini telef etti.

KUZULARI TELEF ETTİLER

Gürültüyü duyan ailenin ağıla gelmesi sonucu kurt sürüsü kaçarak uzaklaştı.

Ağıla giren kurtlardan korkan diğer 4 hayvan ise kaçtıkları ormanlık alanda kayboldu.

600 BİN TL ZARAR ETTİ

Kurbanlık olarak beslediği 26 kuzusundan 22'sinin kurtlar tarafından telef edildiği ve 4 hayvanın da kaçarak kaybolduğu belirten yetiştirici Okan Yılmaz, 600 bin TL’ye yakın zararın olduğunu söyledi.

"HAYVANLARIMIZI ÖLDÜRÜP CANIMIIZ YAKIYORLAR"

Başka birisinde hayvanlarına zarar gelmeden bu konuda bir önlem alınmasını isteyen Yılmaz, "Dağdan inen kurtlar 22 tane hayvanımızı telef etti. Kurban Bayramı'nda satmak için beslediğimiz hayvanlardı.

Hayvanlarımın tümü telef oldu. Mahallemizde bu olay neredeyse her hafta başımıza geliyor. Kurtlar dağdan köye inip ahırlarımıza girip hayvanlarımızı öldürüyor. Canımızı yakıyor.

"BU SORUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Her gece bugün kimin ahırına kurt girecek, kimin hayvanlarını öldürecek diye düşünüyoruz. Bizler yetkilerin bu konuda önlem almasını istiyoruz. Bu olayın bir şekilde çözüme ulaşmasını istiyoruz.

Kurtlar dağdaki domuzları yemiyor, bizim hayvanlarımıza zarar veriyor. Bu mahallede herkes hayvancılık yapıyor, başka kimsenin canı yanmadan bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.