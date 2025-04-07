Oğlunun isteğiyle okçuluğa yönelen anne, antrenör oldu

AA & Ensonhaber

Bursa’da bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde uzman fizyoterapist olarak görev yapan 44 yaşındaki Senem Çelik, oğlunun Türk tarihine olan merakıyla tanıştığı geleneksel okçuluk sporunda kendini bambaşka bir yolculuğun içinde buldu. 13 yaşındaki oğlu Kayra Yolcular’ı bu alanda desteklemek isteyen Çelik, onu yalnız bırakmamak için ok atmaya kendisi de başladı — ve çok geçmeden tutkusu haline gelen bu sporda antrenörlük seviyesine ulaştı.

2021 yılında Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’ne katılarak ilk adımı atan Çelik, bir yıl boyunca düzenli eğitim aldıktan sonra önce 1. kademe, ardından 2. kademe antrenörlük belgelerini alarak profesyonelleşti. Şimdilerde hem lisanslı sporcu olarak yarışmalara katılıyor hem de eğitim almaya devam ediyor. Tüm bunların yanında, oğluna hem yol arkadaşı hem de antrenörlük yapıyor.

"ENGELLİ BİREYLER İÇİN OKÇULUĞU ERİŞİLEBİLİR KILMAK İSTİYORUM"

Fizyoterapist kimliğiyle, engelli bireylerin hayatına dokunan Çelik’in en büyük hedefi ise bu sporu daha kapsayıcı hale getirmek. Okçuluğu rehabilitasyon sürecine entegre ederek engelli çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

"Engelli bireyleri spora dahil etmek sadece fiziksel değil, duygusal olarak da onları güçlendiriyor. Amacım, onların da okçulukla tanışmasını sağlamak ve bu sporu onlar için ulaşılabilir kılmak." diyen Çelik, hem mesleki hem de sportif bilgisini birleştirerek bu alanda öncü olmayı hedefliyor.

EVDE ANNE, SAHADA RAKİP

Annesiyle birlikte aynı yolda yürüyen Kayra Yolcular ise, hem tarihe olan ilgisini pratiğe dökmekten hem de bu süreci annesiyle paylaşmaktan oldukça memnun.

"Küçükken mehter marşlarıyla başladım, sonra dizilerle birlikte tarih ilgim büyüdü. Şimdi en büyük rakibim annem. Onu geçmek istiyorum." sözleriyle hem gülümsetti hem de sağlıklı bir rekabetin altını çizdi.

İkilinin bu özel bağını anlatan Senem Çelik ise gülerek şöyle diyor:

Evde oğlum, sahada sporcum... Ama annesini antrenör olarak görmek bazen zor oluyor. Yine de birlikte çalışıyor, birlikte gelişiyoruz. Bu yolculuk sadece okçuluk değil; hem aile bağlarımızı güçlendirdi hem de bize bambaşka bir perspektif kazandırdı.

Senem Çelik, spordaki ilk yıllarında Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen uluslararası yarışmada sekizincilik elde ederek kısa sürede ne kadar yol katettiğini de ortaya koydu.