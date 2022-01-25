İstanbul'da adliyeler açık mı, kapalı mı? 25 Ocak 2022 duruşmaları ertelendi mi?

İstanbul'da adliyeler açık mı, kapalı mı? 25 Ocak 2022 duruşmaları ertelendi mi?

Kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında mesai saatleri değişti. Adliyede işi olanlar ise çalışma saatlerini sorguluyor. Peki İstanbul'da bugün adliyeler açık mı, kapalı mı?

İstanbul, kar altında...

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin bugün idari izinli olacağını bildirdi.

Adliyede işi olan vatandaşlar ve yargı mensupları, kar tatili olup olmadığını araştırırken, beklenen açıklama geldi.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini sürdürürken, İstanbul Adalet Komisyonu, duruşmalarla ilgili tedbir kararı duyuruldu.

Peki İstanbul'da bugün adliyeler açık mı, kapalı mı? 25 Ocak duruşmalar ertelendi mi? İşte son açıklamalar...

İSTANBUL'DA ADLİYELER AÇIK MI?

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, İstanbul'da bugün (25 Ocak) gerçekleşecek duruşmaların ertelendiğini duyurdu.

Durakoğlu, açıklamasında "Bugün 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır" dedi.

Yargısal iş ve işlemler ise nöbetçi hakim ve mahkemeler tarafından yapılacak.