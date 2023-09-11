İstanbul'da başıboş atlar trafiği karıştırdı D-100 Karayolu’nda Avcılar’dan başlayıp Bakırköy'e kadar koşan başıboş 2 at trafiği birbirine kattı. O tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul’da sabah saatlerinde trafikte olanlar ilginç anlara şahitlik etti.

D-100 kara yoluna giren 2 at Avcılar'dan Bakırköy'e kadar koştu.

Yolda atları gören sürücüler şoke oldu.

Atlar yan yola alındı

Trafik polisleri ekipleri, önce Bahçelievler Yenibosna da daha sonra Bakırköy'de ki yolu trafiğe kapatılarak atları yakalanmaya çalışıldı.

Sonunda Bakırköy'de kontrol altına alınan atlar yan yola alındı.

Güvenliği sağlanan D-100 Karayolu ve ve yan yolda trafik akışı tekrar verilmeye başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)