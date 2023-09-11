İHA
İstanbul’da sabah saatlerinde trafikte olanlar ilginç anlara şahitlik etti.
D-100 kara yoluna giren 2 at Avcılar'dan Bakırköy'e kadar koştu.
Yolda atları gören sürücüler şoke oldu.
Atlar yan yola alındı
Trafik polisleri ekipleri, önce Bahçelievler Yenibosna da daha sonra Bakırköy'de ki yolu trafiğe kapatılarak atları yakalanmaya çalışıldı.
Sonunda Bakırköy'de kontrol altına alınan atlar yan yola alındı.
Güvenliği sağlanan D-100 Karayolu ve ve yan yolda trafik akışı tekrar verilmeye başladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)