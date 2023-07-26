İstanbul'da cağ kebabının tek adresi! Gardaş Cağ Kebap... 6 yıldır müşterilerine cağ kebabının en keyifli halini tattıran işletmeyi diğerlerinden ayıran özellik dikkat çekiyor. Gardaş Cağ Kebap yetkilileri, dünyanın en lezzetli yemeğinin yanında, sağlık gözeterek asitli içecek satışını yasakladı.

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Özel Haber

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri, hiç şüphesiz cağ kebabı...

Erzurum ilimize özgü bir kebap çeşidi olan cağ kebabının tam anlamıyla hakkını veren işletme ise Gardaş Cağ Kebap restoranı...

Tadı damaklarda kalan lezzet...

Merkez şubesi Ataşehir'in Işıklar Caddesi'nde bulunan restoran kebap gurmelerinin bir numaralı adresi.

6 yıldır müşterilerine hizmet veren ve 5 farklı bölgede şubesi bulunan Gardaş Cağ Kebap'ta yiyeceğiniz kebabın damakta tat bırakan lezzeti dışında öne çıkan bir detayı daha var.

İşletmede asitli içeceğe yer yok

Bu işletmede asitli içecek satışı yapılmıyor.

Son derece sağlıklı olan kuzu etinden yapılan kebabın yanında, sağlıksız içecekler ikram etmek istemeyen işletme, buna alternatif olarak özel olarak getirtilen ayran, şalgam suyu ve limonata servis etmeyi tercih ediyor.

Restoranlarda büyük bir kazanç kaynağı olarak görülen içecek satışının, sağlık gözeterek satışa sunulmaması işletmeyi diğerlerinden ayıran özelliklerden yalnızca biri.