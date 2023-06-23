İstanbul'da denize girilecek 96 nokta
ensonhaber.com

Yaz sıcakları başladı. İstanbul'da eerinlemek için denize girilmesinde tehlike yaşanmaması için Valılık açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler konusundaki genelgeyi kamuoyuna duyurdu.

Valilik; dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görüldüğünü belirtti.

Açıklamada can kayıplarının önüme geçilmesi amaçlanıyor.

İstanbul'da denize girilecek kıyı ve işletmeler

Valilik, plaj işletmelerinde artan kriterler ve uygulanacak denetimleri aktardığı genelgede bir de İstanbul'da denize girilecek kıyı ve işletmelerin listesini verdi:

İstanbul'da denize girilecek 96 nokta

Gönül rahatlığı ile denize girilecek 96 nokta

PLAJ / YÜZME ALANI ADI

1 Adalar Burgazada Su Sporları Kulübü Önü

2 Adalar Büyükada Aya Nikola Halk Plajı

3 Adalar Büyükada(Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Halk Plajı

4 Adalar Büyükada Kartal Ada Hotel

5 Adalar Büyükada Kayıkhane Blue Beach

6 Adalar Büyükada Nakıbey Plajı

7 Adalar Büyükada Su Sporları Kulübü Derneği Önü

8 Adalar Büyükada Yörükalı Plajı Önü

9 Adalar Heybelıada Sadıkbey Plajı Önü

10 Adalar Heybelıada Su Sporları Kulübü Önü

11 Adalar Heybeliada Ada Beach Klüp Önü

12 Adalar Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü

13 Adalar Kınalıada Ülker Restaurant Önü

14 Adalar Kınalıada Vapur Iskelesı Sag Taraf Önü

15 Adalar Kınalıada Vapur Iskelesı Sol Taraf Önü

16 Adalar Sedef Adası Halk Plajı

17 Adalar Heybeliada Asaf Beach

18 Adalar Burgazada Kulübü

19 Adalar Büyükada Prenses Koyu

20 Arnavutköy Durusu Karaburun Arka Denız

21 Arnavutköy Durusu Karaburun Öndenız Batı Tarafı

22 Arnavutköy Durusu Karaburun Öndenız Dogu Tarafı

23 Arnavutköy Yenıköy Sahılı Otel Önü

24 Arnavutköy Yenıköy Sahılı Köpek Çıftlıgı Önü

25 Avcılar Denizköşkler Yüzme Alanı

26 Bakırköy Yeşilköy Polis Merkezi Önü

27 Bakırköy Yeşilköy İnternational Hospital Önü

28 Beykoz Riva Elmasburnu Plajı

29 Beykoz Riva Plajı

30 Beykoz Riva Su Ürünleri Plajı

31 Beylikdüzü Beylıkdüzü Gürpınar Sahılı Halk Plajı

32 Beylikdüzü West İstanbul Marina Plajı

33 Büyükçekmece Gürpınar Sahil

34 Büyükçekmece Albatros Sahil

35 Büyükçekmece Büyükçekmece Çocuk Sahili

36 Büyükçekmece Büyükçekmece Halk Plajı

37 Büyükçekmece Mimarsinan Sahil

38 Büyükçekmece Kumburgaz Sahil

39 Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı

40 Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping

41 Çatalca Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı

42 Çatalca Binkılıç Çilingoz Plajı

43 Çatalca Karacaköy Yalıköy Plajı

44 Çatalca Karacaköy Çobankule Plajı

45 Çatalca Karacaköy Evicik Plajı

46 Çatalca Karacaköy Ormanlı Plajı

47 Kadıköy Caddebostan Plajı (Büyük Kulüp Arkası)

48 Kadıköy Caddebostan Plajı (Irmak Okulları Arkası)

49 Kadıköy Suadiye Plajı

50 Eyüpsultan Çiftalan Plajı

51 Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesı Önü

52 Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele Önü

53 Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahıl Park Önü

54 Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı

55 Sarıyer Demirciköy Dalya Plajı

56 Sarıyer Gümüşdere Plajı

57 Sarıyer Kilyos Plajı

58 Sarıyer Rumeli Kavağı Plajı

59 Sarıyer Tarabya Plajı

60 Sarıyer Kısırkaya Plajı

61 Sarıyer Rumeli Feneri Plajı (Gençlik Kampı)

62 Silivri Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkii

63 Silivri Çanta Albayraklar-Kınalı Mevkii Önü

64 Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü

65 Silivri Semizkum Basınkent 4 Sitesı Önü

66 Silivri Semizkum Çadır Yerleri Mevkii

67 Silivri Altınorak Sitesi Mevkii

68 Silivri Kumluk Mevkii

69 Silivri Parkköy-Bizimköy Sitesi Önü

70 Silivri Selimpaşa Başkent Sitesi Önü

71 Silivri Selimpaşa Duruman Mevkii

72 Şile Doğancılı Plajı

73 Şile İmrenli Plajı

74 Şile Kabakoz Plajı

75 Şile Merkep Adası 1

76 Şile Merkep Adası 2

77 Şile Sahilköy Plajı

78 Şile Sofular Plajı

79 Şile Alacalı Plajı

80 Şile Ala Kadınlar Plajı

81 Şile Ağlayankaya Plajı

82 Şile Ağlayankaya Plajı Life Beach

83 Şile Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkıı

84 Şile Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı

85 Şile Akçakese Akkaya Plajı

86 Şile Ayazma Plajı

87 Şile Ayazma Plajı 2

88 Şile Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii

89 Şile Bozgaca Plajı

90 Şile Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)

91 Şile Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)

92 Şile Uzunkum Plajı2 (Dere Yanı)

93 Şile Uzunkum Plajı (Orta Nokta)

94 Şile North Beach

95 Şile Akçakese Peacock Beach

96 Tuzla Tuzla Belediyesi Halk Plajı