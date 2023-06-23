İstanbul'da denize girilecek 96 nokta

Yaz sıcakları başladı. İstanbul'da eerinlemek için denize girilmesinde tehlike yaşanmaması için Valılık açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler konusundaki genelgeyi kamuoyuna duyurdu.
Valilik; dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görüldüğünü belirtti.
Açıklamada can kayıplarının önüme geçilmesi amaçlanıyor.
İstanbul'da denize girilecek kıyı ve işletmeler
Valilik, plaj işletmelerinde artan kriterler ve uygulanacak denetimleri aktardığı genelgede bir de İstanbul'da denize girilecek kıyı ve işletmelerin listesini verdi:
Gönül rahatlığı ile denize girilecek 96 nokta
PLAJ / YÜZME ALANI ADI
1 Adalar Burgazada Su Sporları Kulübü Önü
2 Adalar Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
3 Adalar Büyükada(Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Halk Plajı
4 Adalar Büyükada Kartal Ada Hotel
5 Adalar Büyükada Kayıkhane Blue Beach
6 Adalar Büyükada Nakıbey Plajı
7 Adalar Büyükada Su Sporları Kulübü Derneği Önü
8 Adalar Büyükada Yörükalı Plajı Önü
9 Adalar Heybelıada Sadıkbey Plajı Önü
10 Adalar Heybelıada Su Sporları Kulübü Önü
11 Adalar Heybeliada Ada Beach Klüp Önü
12 Adalar Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü
13 Adalar Kınalıada Ülker Restaurant Önü
14 Adalar Kınalıada Vapur Iskelesı Sag Taraf Önü
15 Adalar Kınalıada Vapur Iskelesı Sol Taraf Önü
16 Adalar Sedef Adası Halk Plajı
17 Adalar Heybeliada Asaf Beach
18 Adalar Burgazada Deniz Kulübü
19 Adalar Büyükada Prenses Koyu
20 Arnavutköy Durusu Karaburun Arka Denız
21 Arnavutköy Durusu Karaburun Öndenız Batı Tarafı
22 Arnavutköy Durusu Karaburun Öndenız Dogu Tarafı
23 Arnavutköy Yenıköy Sahılı Otel Önü
24 Arnavutköy Yenıköy Sahılı Köpek Çıftlıgı Önü
25 Avcılar Denizköşkler Yüzme Alanı
26 Bakırköy Yeşilköy Polis Merkezi Önü
27 Bakırköy Yeşilköy İnternational Hospital Önü
28 Beykoz Riva Elmasburnu Plajı
29 Beykoz Riva Plajı
30 Beykoz Riva Su Ürünleri Plajı
31 Beylikdüzü Beylıkdüzü Gürpınar Sahılı Halk Plajı
32 Beylikdüzü West İstanbul Marina Plajı
33 Büyükçekmece Gürpınar Sahil
34 Büyükçekmece Albatros Sahil
35 Büyükçekmece Büyükçekmece Çocuk Sahili
36 Büyükçekmece Büyükçekmece Halk Plajı
37 Büyükçekmece Mimarsinan Sahil
38 Büyükçekmece Kumburgaz Sahil
39 Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı
40 Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping
41 Çatalca Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
42 Çatalca Binkılıç Çilingoz Plajı
43 Çatalca Karacaköy Yalıköy Plajı
44 Çatalca Karacaköy Çobankule Plajı
45 Çatalca Karacaköy Evicik Plajı
46 Çatalca Karacaköy Ormanlı Plajı
47 Kadıköy Caddebostan Plajı (Büyük Kulüp Arkası)
48 Kadıköy Caddebostan Plajı (Irmak Okulları Arkası)
49 Kadıköy Suadiye Plajı
50 Eyüpsultan Çiftalan Plajı
51 Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesı Önü
52 Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele Önü
53 Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahıl Park Önü
54 Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı
55 Sarıyer Demirciköy Dalya Plajı
56 Sarıyer Gümüşdere Plajı
57 Sarıyer Kilyos Plajı
58 Sarıyer Rumeli Kavağı Plajı
59 Sarıyer Tarabya Plajı
60 Sarıyer Kısırkaya Plajı
61 Sarıyer Rumeli Feneri Plajı (Gençlik Kampı)
62 Silivri Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkii
63 Silivri Çanta Albayraklar-Kınalı Mevkii Önü
64 Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü
65 Silivri Semizkum Basınkent 4 Sitesı Önü
66 Silivri Semizkum Çadır Yerleri Mevkii
67 Silivri Altınorak Sitesi Mevkii
68 Silivri Kumluk Mevkii
69 Silivri Parkköy-Bizimköy Sitesi Önü
70 Silivri Selimpaşa Başkent Sitesi Önü
71 Silivri Selimpaşa Duruman Mevkii
72 Şile Doğancılı Plajı
73 Şile İmrenli Plajı
74 Şile Kabakoz Plajı
75 Şile Merkep Adası 1
76 Şile Merkep Adası 2
77 Şile Sahilköy Plajı
78 Şile Sofular Plajı
79 Şile Alacalı Plajı
80 Şile Ala Kadınlar Plajı
81 Şile Ağlayankaya Plajı
82 Şile Ağlayankaya Plajı Life Beach
83 Şile Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkıı
84 Şile Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı
85 Şile Akçakese Akkaya Plajı
86 Şile Ayazma Plajı
87 Şile Ayazma Plajı 2
88 Şile Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii
89 Şile Bozgaca Plajı
90 Şile Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)
91 Şile Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)
92 Şile Uzunkum Plajı2 (Dere Yanı)
93 Şile Uzunkum Plajı (Orta Nokta)
94 Şile North Beach
95 Şile Akçakese Peacock Beach
96 Tuzla Tuzla Belediyesi Halk Plajı