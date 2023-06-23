İstanbul'da denize girilecek 96 nokta İstanbul'da olup da sıcak havadan bunalanlar şehrin her kıyısından denize girmesinde sağlık ve hayati tehlike açısından sakınca var.

ensonhaber.com Yaz sıcakları başladı. İstanbul'da eerinlemek için denize girilmesinde tehlike yaşanmaması için Valılık açıklama yaptı. İstanbul Valiliği suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler konusundaki genelgeyi kamuoyuna duyurdu. Valilik; dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görüldüğünü belirtti. Açıklamada can kayıplarının önüme geçilmesi amaçlanıyor. İstanbul'da denize girilecek kıyı ve işletmeler Valilik, plaj işletmelerinde artan kriterler ve uygulanacak denetimleri aktardığı genelgede bir de İstanbul'da denize girilecek kıyı ve işletmelerin listesini verdi: Gönül rahatlığı ile denize girilecek 96 nokta PLAJ / YÜZME ALANI ADI 1 Adalar Burgazada Su Sporları Kulübü Önü 2 Adalar Büyükada Aya Nikola Halk Plajı 3 Adalar Büyükada(Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Halk Plajı 4 Adalar Büyükada Kartal Ada Hotel 5 Adalar Büyükada Kayıkhane Blue Beach 6 Adalar Büyükada Nakıbey Plajı 7 Adalar Büyükada Su Sporları Kulübü Derneği Önü 8 Adalar Büyükada Yörükalı Plajı Önü 9 Adalar Heybelıada Sadıkbey Plajı Önü 10 Adalar Heybelıada Su Sporları Kulübü Önü 11 Adalar Heybeliada Ada Beach Klüp Önü 12 Adalar Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü 13 Adalar Kınalıada Ülker Restaurant Önü 14 Adalar Kınalıada Vapur Iskelesı Sag Taraf Önü 15 Adalar Kınalıada Vapur Iskelesı Sol Taraf Önü 16 Adalar Sedef Adası Halk Plajı 17 Adalar Heybeliada Asaf Beach 18 Adalar Burgazada Deniz Kulübü 19 Adalar Büyükada Prenses Koyu 20 Arnavutköy Durusu Karaburun Arka Denız 21 Arnavutköy Durusu Karaburun Öndenız Batı Tarafı 22 Arnavutköy Durusu Karaburun Öndenız Dogu Tarafı 23 Arnavutköy Yenıköy Sahılı Otel Önü 24 Arnavutköy Yenıköy Sahılı Köpek Çıftlıgı Önü 25 Avcılar Denizköşkler Yüzme Alanı 26 Bakırköy Yeşilköy Polis Merkezi Önü 27 Bakırköy Yeşilköy İnternational Hospital Önü 28 Beykoz Riva Elmasburnu Plajı 29 Beykoz Riva Plajı 30 Beykoz Riva Su Ürünleri Plajı 31 Beylikdüzü Beylıkdüzü Gürpınar Sahılı Halk Plajı 32 Beylikdüzü West İstanbul Marina Plajı 33 Büyükçekmece Gürpınar Sahil 34 Büyükçekmece Albatros Sahil 35 Büyükçekmece Büyükçekmece Çocuk Sahili 36 Büyükçekmece Büyükçekmece Halk Plajı 37 Büyükçekmece Mimarsinan Sahil 38 Büyükçekmece Kumburgaz Sahil 39 Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı 40 Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping 41 Çatalca Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı 42 Çatalca Binkılıç Çilingoz Plajı 43 Çatalca Karacaköy Yalıköy Plajı 44 Çatalca Karacaköy Çobankule Plajı 45 Çatalca Karacaköy Evicik Plajı 46 Çatalca Karacaköy Ormanlı Plajı 47 Kadıköy Caddebostan Plajı (Büyük Kulüp Arkası) 48 Kadıköy Caddebostan Plajı (Irmak Okulları Arkası) 49 Kadıköy Suadiye Plajı 50 Eyüpsultan Çiftalan Plajı 51 Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesı Önü 52 Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele Önü 53 Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahıl Park Önü 54 Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı 55 Sarıyer Demirciköy Dalya Plajı 56 Sarıyer Gümüşdere Plajı 57 Sarıyer Kilyos Plajı 58 Sarıyer Rumeli Kavağı Plajı 59 Sarıyer Tarabya Plajı 60 Sarıyer Kısırkaya Plajı 61 Sarıyer Rumeli Feneri Plajı (Gençlik Kampı) 62 Silivri Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkii 63 Silivri Çanta Albayraklar-Kınalı Mevkii Önü 64 Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü 65 Silivri Semizkum Basınkent 4 Sitesı Önü 66 Silivri Semizkum Çadır Yerleri Mevkii 67 Silivri Altınorak Sitesi Mevkii 68 Silivri Kumluk Mevkii 69 Silivri Parkköy-Bizimköy Sitesi Önü 70 Silivri Selimpaşa Başkent Sitesi Önü 71 Silivri Selimpaşa Duruman Mevkii 72 Şile Doğancılı Plajı 73 Şile İmrenli Plajı 74 Şile Kabakoz Plajı 75 Şile Merkep Adası 1 76 Şile Merkep Adası 2 77 Şile Sahilköy Plajı 78 Şile Sofular Plajı 79 Şile Alacalı Plajı 80 Şile Ala Kadınlar Plajı 81 Şile Ağlayankaya Plajı 82 Şile Ağlayankaya Plajı Life Beach 83 Şile Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkıı 84 Şile Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı 85 Şile Akçakese Akkaya Plajı 86 Şile Ayazma Plajı 87 Şile Ayazma Plajı 2 88 Şile Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii 89 Şile Bozgaca Plajı 90 Şile Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile) 91 Şile Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel) 92 Şile Uzunkum Plajı2 (Dere Yanı) 93 Şile Uzunkum Plajı (Orta Nokta) 94 Şile North Beach 95 Şile Akçakese Peacock Beach 96 Tuzla Tuzla Belediyesi Halk Plajı