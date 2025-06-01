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İHA

İstanbul Esenyurt'ta kaynanası rahatsızlanan damat, kendisini hastaneye götürmek için kamyoneti ile siteye geldi.

Güvenlik görevlileri hem aracın kaydının olmadığını hem de sitenin içerisine kamyonetle girmenin yasak olduğunu söyleyerek damadı içeriye almadılar.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Bunun üzerine damatla güvenlikler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı.

Aile ile güvenlikler arasında arbede yaşanırken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde, kaynanasını hastaneye götürmek için siteye kamyonetiyle girmek isteyen şahısla güvenliklerin tartıştığı ve olayın büyümesiyle tarafların birbirine girdiği anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen taraflar bir süre sonra dağıldı.