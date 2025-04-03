DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün öğle saatlerinde görülen kuşlar, uçuş trafiğinde kısa süreli aksamalara neden oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, kuşa çarptı.
PİST BİR SÜRELİĞİNE UÇUŞLARA KAPATILDI
Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş sırasında kuşa çarpmış olabileceğini ve kontrol yapılmasını istedi.
Uçak saat 11.20'de sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaparken pist, kuş kontrolü için kısa süreliğine uçuşlara kapatıldı.
O ANLAR TELSİZ KONUŞMALARIYLA KAYDEDİLDİ
Bu sürede bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Yapılan kontrollerin ardından pist, yeniden uçuş trafiğine açıldı.
O anlar, telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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