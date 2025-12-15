İstanbul'da markette parasını düşüren kuryeyi sosyal medya sayesinde buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Avcılar'da bulunan bir markete alışveriş yapmak için gelen kurye, ödeme sırasında aldığı para üstünü cebine koyduğu esnada 700 lirayı yere düşürdü.

Kurye marketten ayrıldıktan kısa süre sonra başka bir müşteri, yerdeki parayı fark ederek iş yeri sahibine teslim etti.

PARANIN KURYEYE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Durumu inceleyen market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek paranın kuryeye ait olduğunu belirledi.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE PARASINI TESLİM ALDI

Market sahibi, kamera görüntülerini ilçede takipçi sayısı yüksek olan sosyal medya hesaplarına göndererek kuryeye ulaşılmasını sağladı.

Paylaşılan görüntüleri gören kurye, markete gelerek düşürdüğü parasını teslim aldı.