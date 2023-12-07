İstanbul'da sis... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kayboldu İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sise gömüldü.

İHA

İstanbul Anadolu Yakası'nda ve Boğaz'da yoğun sis etkili oluyor.

İstanbul’da gece saatlerinden sabaha dek etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Köprü sise gömüldü

Şehrin birçok noktasında sis nedeniyle trafik oranı yüzde 71’e çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömüldü. Köprü, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nden görüntülendi.

Sağanak yağmur etkisini artırdı

Gece saatlerinde yoğun olan sis ile birlikte sağanak yağmur etkisini artırdı. Oluşan sis ve sağanak yağmur ile birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)