İstanbul'da son model tırlarla düğün konvoyu

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde gerçekleşen gelin alma töreninde sıra dışı bir görüntü ortaya çıktı...

Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförü Gökhan Yıldız, eşiyle aynı sektörde çalışmanın verdiği ilhamla, son model kırmızı tırını gelin arabasına dönüştürdü.

SON MODEL TIRLARLA KONVOY YAPTILAR

Yıldız, gelin alma töreni için eşi Sinem Yıldız’ın evinin önüne arkadaşları ile birlikte lüks ve son model tırlardan oluşan konvoyla geldi.

Meşaleler ve davul zurna eşliğinde Bağcılar'daki evin önüne gelen damadın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğü anlar havadan görüntülendi.

"HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Son model kırmızı tır ile gelin almaya gelen Gökhan Yıldız, "Biz bu işi gönül vererek severek yapıyoruz. Gönül vererek yaptığımız işi layığı ile yaptığımıza inanıyorum. Eşim de lojistik işinde çalışıyor" dedi.

Konvoyu çok beğendiğini dile getiren Sinem Yıldız, "İkimiz de lojistik sektöründe çalıştığımız için eşimin böyle bir düğün konvoyu yapmak hayaliydi. Eşimin hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.