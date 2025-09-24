İstanbul'da sonbahar rotaları: Gezmeden dönmeyin

İster İstanbullu ol, ister İstanbul'a gel...

Takvimler Eylül, Ekim ve Kasım'ı gösteriyorsa; buraları gezmeden geçme.

İstanbul, her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip olsa da sonbaharda adeta başka bir şehre dönüşür.

Bir yanda boğazın hüzünlü dalgaları, diğer yanda çınar ağaçlarının gölgesinde düşen yapraklar...

Bu atmosfer, şehri gezerken insana hem huzur hem de nostalji verir.

İşte, sonbaharda İstanbul'da mutlaka uğraman gereken rotalar...

BELGRAD ORMANI

Sonbaharda yaprakların sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına büründüğü Belgrad Ormanı, İstanbul’da doğa ile iç içe olmak isteyenlerin en popüler adreslerinden biridir.

Yaklaşık 6 km’lik yürüyüş parkuru, hem kısa hem de uzun yürüyüşler için uygundur.

Orman içindeki çeşmeler, göletler ve köprüler fotoğraf tutkunları için ayrıca cazip bir ortam sunar. Hafta sonları yürüyüş ve piknik için ideal bir kaçış noktasıdır.

ATATÜRK ARBORETUMU

Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretumu, farklı ağaç türleri ve göletleriyle tam bir sonbahar cennetidir.

296 hektarlık alanda yürüyüş yolları, doğal göletler ve egzotik ağaçlar bulunur.

Özellikle sonbaharda yaprakların dökülmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü, fotoğraf çekmek isteyenler için eşsiz bir ortam oluşturur. Sessiz ve huzurlu yürüyüşler yapmak isteyenler için idealdir.

POLONEZKÖY TABİAT PARKI

Beykoz’un Polonezköy köyünde yer alan bu tabiat parkı, hem doğa yürüyüşü hem de köy kahvaltısı yapmak için mükemmel bir rotadır.

Sonbaharda yaprakların dökülmeye başladığı orman yolları, yürüyüş sırasında hem sakinlik hem de görsel bir şölen sunar.

Köydeki organik kahvaltı mekanları, yürüyüş sonrası enerjinizi tazelemek için harika seçeneklerdir.

AYDOS ORMANI

Kartal taraflarında bulunan Aydos Ormanı, şehir merkezine yakınlığı ile dikkat çeker.

Ormanın içinde gölet etrafında yürüyüş yolları bulunur ve sonbaharda sararmış yapraklar, göletin yansımasıyla birleşerek çok huzurlu bir manzara yaratır.

Özellikle hafta içi sakin bir yürüyüş yapmak isteyenler için ideal bir noktadır.

EMİRGAN KORUSU

Sarıyer’de yer alan Emirgan Korusu, Boğaz manzarasına karşı sonbahar yürüyüşü yapmak için mükemmeldir.

Özellikle çınar ve kestane ağaçlarının sarı ve kırmızı yapraklarıyla süslenmiş yollar, fotoğraf çekmek ve doğa ile baş başa kalmak için ideal bir ortam sunar. Koruda ayrıca çay bahçeleri ve dinlenme alanları da bulunur.

MENEKŞE SAHİLİ

Küçükçekmece Gölü çevresinde yer alan Menekşe Sahili, gün batımıyla birleşen sonbahar manzaraları ile ünlüdür.

Sararmış ağaçlar, sakin göl manzarası ve hafif esen rüzgâr, yürüyüşü romantik ve huzurlu bir deneyime dönüştürür. Özellikle fotoğraf ve doğa tutkunları için ideal bir rota.

TERKOS GÖLÜ

Arnavutköy’de bulunan Terkos Gölü, hafta sonu kaçamakları için sessiz ve sakin bir alan sunar.

Sonbaharda göl çevresindeki ağaçlar renk değiştirir ve yürüyüş yolları doğa ile bütünleşir. Kuş gözlemcileri için de popüler bir noktadır.

RİVA

Beykoz’da deniz kıyısında yer alan Riva, denizin hırçın dalgaları ve sonbahar rüzgârı eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenler için ideal bir sahil rotasıdır.

Sahil boyunca yürüyüş yapabilir, gün batımını izleyebilir veya fotoğraf çekebilirsiniz.

Ayrıca balık restoranları da rotayı tamamlayan seçenekler sunar.

PİERRE LOTİ TEPESİ

Eyüp’te bulunan Pierre Loti Tepesi, Haliç’in sonbahar manzarasına karşı kahve keyfi yapmak için en güzel noktalardan biridir.

Tepeden Haliç'i izlerken sararmış yaprakların ve şehir siluetinin oluşturduğu tablo, hem huzur verir hem de nostaljik bir atmosfer sunar.

Teleferik veya yokuşlu merdivenlerden çıkarak ulaşılabilen tepe, yürüyüş ve manzara keyfini bir arada sunar.