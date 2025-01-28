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DHA

İstanbul'da güneşli havayı görenler park ve sahillere akın etti.

Okulların da ara tatilde olmasını fırsat bilenler, çocuklarıyla güzel vakit geçirme fırsatını kaçırmadı.

Küçükçekmece Kanarya sahilinde kimileri piknik yaparken, kimileri de deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkardı.

"KAPIYI ÇEKTİK, KAÇTIK"

Ailesiyle birlikte piknik yapan Derya Demir, "Çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Biz çok mutluyuz. Kapıyı çektik, kaçtık. Çıktık buraya. Anı yaşıyoruz. Ne yapalım?" dedi.

"BU HAVA BU MEVSİMDE NORMAL Mİ"

Gaziantep’ten gelen torunlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan Mukaddes Akıncı, "Torunlarım geldi. Tabii mutlu olduk, ama biraz da üzülüyoruz. 'Bu hava bu mevsimde normal mi?' diye düşünüyoruz. Allah biliyor ya biraz kar istiyoruz. Azıcık yağsaydı iyi olurdu. Mikroplar kırılırdı. Barajlarımız dolardı.

Çocuklarım tatile geldi. Torunlarım bunlar benim. Oğlum ailesiyle Maraş'ta ikamet ediyorlar. Birer depremzedeler. Tatil yapıyorlar. Havayı da güzel görünce dedik gidelim." şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR HAVA BAHAR HAVASI"

Ailesiyle birlikte gezmeye gelen Hayrettin Başar, "Çok güzel bir hava. Bahar havası güzeldir. Kışın böyle olması iyi değil. Kışın kış olması gerekir. Yazın yaz olması gerekir. Sıkıntılıdır bu durumlarda. Eğer kış olmasaydı, havalar güzel, bahar havası güzel. Biz de buraya çıktık sahile.

Babamla ve yeğenimle geldik. Babam da memleketten gelmişti. Biz de, ‘Çıksın bir hava alsın’ dedik. Havanın tadını çıkarması için bizde buraya geldik. Göl kenarında, sahilde. Göle bakıyoruz. Hava güzel" dedi.