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    İstanbul'da yunusların dansı ilgi gördü

    Kıyıya kadar yaklaşan yunuslar, birbirinden hareketli görsel şov oluşturdu.
    • İHA
    • 12.05.2020 - 19:49
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    İstanbul'da yunusların dansı ilgi gördü

    Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların evlerine çekilmesi ve kentin sessizliğe bürünmesiyle İstanbul Boğazı'nda yunuslar, kıyıya kadar geldi.

    İstanbul Boğazı'nda sıkça görülen yunuslar, Sarıyer Yeniköy sahilinde görsel şölen oluşturdu.

    Yunuslar sahilde adete dans etti.

    Sarıyer sahilinde yunus balıkları dans etti İZLE

    HERKES TELEFONUNA SARILDI

    Yunusların dansını gören vatandaşlar görüntü çekmek için telefonlarına sarıldı.

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