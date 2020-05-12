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- İstanbul'da yunusların dansı ilgi gördü
İstanbul'da yunusların dansı ilgi gördü
Kıyıya kadar yaklaşan yunuslar, birbirinden hareketli görsel şov oluşturdu.
- İHA
- 12.05.2020 - 19:49
Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların evlerine çekilmesi ve kentin sessizliğe bürünmesiyle İstanbul Boğazı'nda yunuslar, kıyıya kadar geldi.
İstanbul Boğazı'nda sıkça görülen yunuslar, Sarıyer Yeniköy sahilinde görsel şölen oluşturdu.
Yunuslar sahilde adete dans etti.
Sarıyer sahilinde yunus balıkları dans etti İZLE
HERKES TELEFONUNA SARILDI
Yunusların dansını gören vatandaşlar görüntü çekmek için telefonlarına sarıldı.