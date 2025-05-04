İtalyan Terzi Mancinelli, dördüncü kez bir Papayı giydirmeye hazırlanıyor

AA & Ensonhaber

Papa Franciscus’un 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik dünyası yas sürecine girdi. Dokuz günlük geleneksel matem döneminin sona ermesiyle birlikte, gözler 7 Mayıs’ta başlayacak olan yeni Papa seçimini belirleyecek Konklav’a çevrildi.

Vatikan’ın hemen yanı başında, Roma'nın tarihi Borgo Pio Caddesi’nde yer alan bir terzi atölyesinde ise hummalı bir hazırlık var. Bu mütevazı dükkanın önemli bir özelliği var: Katolik dünyasının son üç lideri olan Papa 2. Ioannes Paulus, Papa 16. Benediktus ve Papa Franciscus’un tüm resmi kıyafetlerini işte burada, Raniero Mancinelli'nin elleri dikti. Şimdi, dördüncü kez bir papanın cübbesini dikmeye hazırlanıyor.

"ANA PARÇA CÜBBEDİR, ARDINDAN KUŞAK GELİR"

Yeni papayı beklerken, Mancinelli’nin atölyesinde üç farklı beden kalıbında – büyük, orta ve küçük – beyaz cübbeler hazırlanıyor. Usta terzi, "Yeni Papa seçilmeden kesin vücut ölçülerini bilemeyeceğimiz için ilk aşamada üç standart kalıpta hazırlık yapıyoruz. Seçilen kişi belli olduğunda ise onun bedenine özel, mükemmel uyumlu bir cübbe dikiyoruz" diyor.

İpekten yapılan papalık kıyafetlerinin zorluğuna değinen Mancinelli, “Cübbenin dikişinden kuşağına, başlıktan düğmelere kadar her detay sabırla işlenmeli. Özellikle ipekle çalışmak ustalık ister” ifadelerini kullanıyor.

EN ZORU PAPA 2. IOANNES PAULUS'TU

Bugüne kadar üç papa giydiren Mancinelli, en zorlu işin Papa 2. Ioannes Paulus’a ait kıyafetleri dikmek olduğunu belirtiyor: “Biraz yapılı bir vücut hattına sahipti. Bu da daha kalın, dayanıklı kumaşlar kullanmamı gerektirdi.”

Papaların taktığı beyaz başlık, yani “zucchetto”, özel olarak ipek ve rayon kumaş karışımından üretiliyor. Cübbenin kuşağı ise sade: “Papa Franciscus, kuşağında asla arma istemedi. Önceki papalar ise tam tersi, armalarını mutlaka işletti.”

BEYAZ ZARAFETİN ZOR YANI: ÇABUK KİRLENİYOR

Mancinelli’ye göre papalık cübbesinin en hassas yanı, onun rengi: “Beyaz çok asil ama bir o kadar da nazik bir renktir. Hemen kirlenebilir. Bu nedenle yedek sayılar üretmek kaçınılmaz oluyor.”

Yeni seçilecek papanın kişisel cübbesinin dikiminin dört gün sürebileceğini söyleyen Mancinelli, bu süre zarfında titizliğin hiçbir aşamada elden bırakılmadığını vurguluyor.

Katolik dünyası nefesini tutmuş yeni ruhani liderini beklerken, Vatikan’ın gölgesinde bir terzi sessiz ama kutsal bir mesai yürütüyor: gelecek Papa’ya yakışan ilk beyaz cübbeyi dikmek.