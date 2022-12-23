İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 23 Aralık Cuma İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

Bugün 23 Aralık 2022 Cuma gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler araştırılıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı. İşte o iller...

Bugün yani 23 Aralık 2022 Cuma gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında arıyor. İşte 23 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler listesi...

23 Aralık 2022 İzmir su kesintileri listesi!

İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini sorgulamaya başladı. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı arama motorlarında aratılıyor.

23 Aralık günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Kınık, Menemen, Ödemiş, Torbalı gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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