İzmir'e sağanak yağmur uyarısı Kentte yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü ve kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de olası olumsuzluklara karşı uyardı.

DHA CHP'li belediyeler her yağış sonrası tepki çekiyor. Özellikle İzmir, Ankara ve Tekirdağ'da ortaya çıkan manzaralar değişmiyor. Dün sağanak yağmurun ardından kısa sürede olumsuzlukların ortaya çıktığı İzmir'de, cadde ve sokaklar adeta göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler ilerleyemedi Kimi vatandaşlar su birikintisi önünde çaresizce yağmurun durmasını bekledi. Ana erterleri de su basmasıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yeniden yağış geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün yeniden bir yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.