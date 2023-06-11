Johnny Depp, depremzedeler için İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken; dünyadan yardımlar geldi…
Asrın felaketinden etkilenenler için hemen hemen herkes elini taşın altına koydu.
Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, Alice Cooper, Tommy Henriksen ve Joe Perry'den oluşan grup da 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerle ilgili bir videolu mesaj yayınladı.
Depremzedeler için tarihi konser
Mesajda, “10 Haziran'da İstanbul Life Park'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan depremlerin tesirini bir nebze olsun azaltmak ve yardım toplanmasına katkıda bulunmak için İstanbul'da vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC deprem yardım fonuna bağışladık.” denildi.
Öyle de oldu…
Sakatlığına rağmen geldi
Hollywood Vampires, İstanbul’a geldi, saat 20.00'de Life Park'ta hayranlarıyla buluştu.
Ayak bileği sakatlanan Depp, buna rağmen konserini iptal etmedi.
Hollywood Vampires grubu, “I want my now", “My generation" ve sevilen birçok parçasını bu konserde seslendirdi.
Katılımcılar da şarkılara eşlik etti.
Yardımı duyan koştu
Onlardan biri olan Melisa Murphy, “Ben Johnny Depp'i uzun zamandır takip ediyorum. Küçüklükten beri zaten filmlerini izliyorum. Alice Cooper'a zaten küçüklükten beri hayranım. Bütün rock şarkılarını bilirim. Çok seviyorum, o yüzden geldim. Çok mutluyum. Çok uzun yoldan geliyorum. Kapadokya'dan geliyorum. Benim arkadaşlarım da depremden çok zarar gördü. Ailelerini kaybedenler oldu. O yüzden bunu duyduğuma çok sevindim. Onların yardımlara ihtiyaçları var.” dedi.
"Gruba olan sevgim daha da arttı"
Konsere katılan Enes Taştan ise şöyle konuştu:
Çok heyecanlıyız. Zaten ben bunu 2-3 yıldan beri bekliyorum. İlk açıklandığında pandemi sebebiyle ertelenmişti sonra deprem oldu. Ülkemizin acı bir dönemi oldu. İptal olacak diye çok korktum ve Johnny Depp'in bir sakatlığı olmuştu ama sonunda bu konserle buluşabildik. Bu fan sayfasını kurduğum için de gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz bir ortam var. Bu çok güzel bir hareket. Çünkü çok zor, acı günler yaşadık ve böyle bir grubun, dünya çapındaki grubun, ülkemize böyle bir yardımı yapması, inanılmaz ince bir davranış. Onları kutluyorum ve tebrik ediyorum. Çok da daha duygusallaştım, bu grubu olan sevgim daha da arttı.