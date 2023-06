Johnny Depp, depremzedeler için İstanbul'da hayranlarıyla buluştu Ünlü oyuncu Johnny Depp, Hollywood Vampires grubunun üyesi olarak Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. Ayak bileği sakatlığına rağmen Depp, Türkiye'deki konseri iptal etmeyerek Life Park'ta gerçekleşen etkinlikte sahne aldı. Konserden elde edilen gelirin 6 Şubat depreminden etkilenenlere bağışlanacağı açıklandı.

DHA

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken; dünyadan yardımlar geldi…

Asrın felaketinden etkilenenler için hemen hemen herkes elini taşın altına koydu.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, Alice Cooper, Tommy Henriksen ve Joe Perry'den oluşan grup da 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerle ilgili bir videolu mesaj yayınladı.

Depremzedeler için tarihi konser

Mesajda, “10 Haziran'da İstanbul Life Park'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan depremlerin tesirini bir nebze olsun azaltmak ve yardım toplanmasına katkıda bulunmak için İstanbul'da vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC deprem yardım fonuna bağışladık.” denildi.

Öyle de oldu…

Sakatlığına rağmen geldi

Hollywood Vampires, İstanbul’a geldi, saat 20.00'de Life Park'ta hayranlarıyla buluştu.

Ayak bileği sakatlanan Depp, buna rağmen konserini iptal etmedi.

Hollywood Vampires grubu, “I want my now", “My generation" ve sevilen birçok parçasını bu konserde seslendirdi.

Katılımcılar da şarkılara eşlik etti.

Yardımı duyan koştu

Onlardan biri olan Melisa Murphy, “Ben Johnny Depp'i uzun zamandır takip ediyorum. Küçüklükten beri zaten filmlerini izliyorum. Alice Cooper'a zaten küçüklükten beri hayranım. Bütün rock şarkılarını bilirim. Çok seviyorum, o yüzden geldim. Çok mutluyum. Çok uzun yoldan geliyorum. Kapadokya'dan geliyorum. Benim arkadaşlarım da depremden çok zarar gördü. Ailelerini kaybedenler oldu. O yüzden bunu duyduğuma çok sevindim. Onların yardımlara ihtiyaçları var.” dedi.

"Gruba olan sevgim daha da arttı"

Konsere katılan Enes Taştan ise şöyle konuştu: