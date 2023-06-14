Kadıköy'de yuvasından düşen kargayı almak isteyen şahsa karga saldırısı İstanbul Kadıköy'de yuvasından trafiğin yoğun olduğu yola düşen yavru kargayı almak isteyen vatandaşlara kargalar saldırdı.

DHA

Karga yavrusuna yardım etmek isteyen vatandaş, kargaların hedefi oldu..

Olay, pazartesi günü Kadıköy'de yaşandı.

Bir yavru karga, yuvasından araçların yoğun şekilde geçtiği yola düştü. Bunu gören vatandaşlar, ezilmemesi için yavru kargayı yoldan almak istedi.

Vatandaşların yavru kargaya yaklaştığını gören diğer kargalar vatandaşlara saldırdı.

Yolda araç kuyruğu oluştu

Yolda bekleyen ve uçamayan yavru karga sebebiyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kargayı yoldan kaldırmak için seferber olan vatandaşlara diğer kargalar saldırdı.

Saldırıdan korunmak için motosiklet kaskı takan bir vatandaş yavru kargayı yoldan aldı. Kargaların saldırısıyla birlikte yavru kargayı yolun kenarına bırakan vatandaş olay yerinden uzaklaştı.

"İşe gelirken korkarak geliyorum beni tanıyorlar"

Kaldırımdaki yavru kargayı bir iş yerinin bahçe tentesinin üzerine koyan Sebahattin Demir'de kargaların saldırısından nasibini aldı.

Yaşananları anlatan Demir, şu ifadeleri kullandı: