Kadir Gecesi yurt genelinde dualarla ve ibadetle idrak edildi

AA & Ensonhaber

Kur’an-ı Kerim’de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gece, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ramazan’ın 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde, milyonlarca Müslüman camilere akın etti. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, kutsal mekânlarda da müminler geceyi ibadetle geçirdi. Camilerde hatimler indirildi, mevlitler okundu ve dualar edildi. Özellikle İstanbul’daki Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Ankara’daki Kocatepe Camii gibi tarihi camilerde yoğun bir katılım gözlendi.

MANEVİ ATMOSFERİN DORUĞA ÇIKTIĞI GECE

Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapan din görevlileri, bu kutsal gecenin sadece ibadetle değil, aynı zamanda tövbe ve affın kapılarının aralandığı bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gece boyunca Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, tesbih namazları kılındı ve yapılan dualarla hem bireysel hem de toplumsal barış ve huzur için niyazda bulunuldu.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI

İslam inancına göre, Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerinin vahyedildiği gece olan Kadir Gecesi, insanlığa bir rehber olarak gönderilen ilahi mesajın doğduğu an olarak kabul ediliyor. Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan bu gece, ibadetlerle değerlendirildi.

Kadir Gecesi'ni ihya eden milyonlarca kişi, dualarında sağlık, huzur ve barış diledi. Gecenin sonunda sahura kalkan Müslümanlar, Ramazan ayının son günlerine girerken bu manevi atmosferi en güzel şekilde değerlendirmiş olmanın huzurunu yaşadı.

İSTANBUL

Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, namazlarını cemaatle kıldı.

Kimi vatandaşlar oruçlarını Sultanahmet Meydanı'ndaki çimlerin ve bankların üzerinde açtı. Bazı sivil toplum kuruluşları ailelere ikramlarda bulundu.

Çevredeki lokantalarda da iftar için uzun kuyruklar oluştu.

İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

Yoğun kalabalık nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.

Camilerde yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti.

İstanbul'un en büyük camilerinden Büyük Çamlıca Camisi de Kadir Gecesi'ni ihya etmek isteyen vatandaşlarla doldu.

Yatsı ezanı öncesi camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce kişi el açarak yapılan dualara hep birlikte "amin" dedi.

Ezanın ardından cemaatle birlikte yatsı ve teravih namazı kılındı.

Camide hayırseverlerce yaklaşık 1500 çocuğa takke, başörtüsü, tespih, rozet ve Kadir Gecesi'ni anlatan notun yer aldığı çanta dağıtıldı.

Kadir Gecesi dolayısıyla caminin minarelerindeki dijital mahyaya, Türk bayrağı, "Allah bizimle", "Bin aydan hayırlı gece" ve "Kadir Gecemiz mübarek olsun" yazıları yansıtıldı.

Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlardan Yasin Arpacı, "Rabbime hamdolsun, bu yıl Kadir Gecesi buraya nasip oldu. Burası İslam alemi için muazzam bir cami. Rabbim dualarımızı kabul eylesin." dedi.

ERZURUM

Erzurum'da iftardan sonra camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin Kadir Gecesi'ni konu alan vaaz verdi.

Vaazının ardından vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı.

AĞRI

Ağrı’da da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.

Yoğunluğun yaşandığı Merkez Camisi’nde vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Namazın ardından caminin önünde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Türk Kızılay da vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

TUNCELİ

Tunceli’de ise İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde program düzenlendi.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramda bulunuldu.

KARS

Kars’ta da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.

Sultan Alparslan Camisi'ne gelenler teravih namazı kıldı.

Filistin, Gazze ve diğer mazlum bölgelerde katledilen masumlar için dua edildi.

SAMSUN

Samsun'un İlkadım ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Büyük Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Cemaat, programın ardından yatsı ve teravih namazını kıldı.

Program öncesinde ve sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlar kent genelindeki diğer camileri de doldurdu.

İZMİR

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Memur Kardeşler Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Orucunu açan binlerce kişi yatsı ve teravih namazını toplu olarak kıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Kadir Gecesi'nin önemini anlatan sohbet gerçekleştirdi, Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi imamı Adem Uran tarafından dualar edildi.

Program öncesi ve sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlik, ilahi dinletisi ile sona erdi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, Millet Camisi'nde namaz öncesi vaaz verdi.

Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

Camiye Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Program sonrası Görmez ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne geldi.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camide namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Yatsı namazının ardından mevlit programı düzenlendi.

MALATYA

Darende ilçesinde Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'ne Kadir Gecesi dolayısıyla çevre illerden de vatandaşlar geldi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar daha sonra teravih namazını kıldı.

Teravih namazının ardından, camide Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, hafızların okuduğu salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'in huzurundan geçti.

Namaz sonrası, Hulusi Efendi Vakfı tarafından vatandaşlara "Somuncu Baba" sebil ekmeği ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Manevi atmosferin yoğun bir şekilde hissedildiği gecede, vatandaşlar af ve mağfiret dilekleriyle geceyi ihya etti.

ADIYAMAN

Adıyaman'da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar yeni inşa edilen Meydan Camisi'ne geldi.

Akşam ezanından itibaren camiye gelenler, camide namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazının ardından vatandaşlara Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce salep ve sıcak süt ikramında bulunuldu.

KİLİS

Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt’un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye’nin 4. büyük camisi Abdülhamid Han Camisi'nde bin aydan daha hayırlı geceyi idrak etmek isteyen vatandaşlar cami ve avluyu doldurdu.

Burada namazlarını kılıp dua eden vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.

Kent geneli ve ilçelerdeki camilerde de yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

KONYA

Konya'da vatandaşlar yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nı doldurdu.

Meydanda saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

AKSARAY

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çekenler, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da vatandaşlar Selçuklu Camisi gibi büyük ve tarihi camilere gitti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Camide yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

Camiden çıkanlara çeşitli ikramlar verildi.

KARAMAN

Karaman'da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Yeşil Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

ELAZIĞ

Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzzet Paşa Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara fidan dağıtıldı.

BATMAN

Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Camisi'nde, yatsı namazından sonra düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlid-i Şerif ve okunan ilahilerin ardından İl Müftüsü Ahmet Durmuş, günün anlam ve önemine ilişkin bilgi verdi.

Dualarla son bulan programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

SİİRT

Siirt'te camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Tarihi Ulu Cami'de yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin bilgi verildi.

Cami çıkışında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Siirt Belediyesince vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve vatandaşlar katıldı.

BİNGÖL

Bingöl'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.

Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde düzenlenen programda yatsı ve teravih namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda vatandaşlara Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çeşitli ikramda bulunuldu.

MARDİN

Merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.

Yatsı ve teravih namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, dua edildi.

İl Müftüsü Enver Türkmen Ramazan ayı ve Kadir Gecesi hakkında vaaz verdi.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince cami bahçesinde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

EDİRNE

Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

Batı Trakya ve çevre illerden gelen vatandaşlar, restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'nin ibadete açık bölümünü doldurdu.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Eski Cami'deki programda İl Müftüsü Ercan Aksu, Kadir Gecesi'nin öneminden bahsetti.

Namazın ardından sakal-ı şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Programın ardından camiden çıkanlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ın da katılımıyla salep ikramında bulunuldu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de Hızırbey Cami başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

Ardından vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan da saf tuttu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından salep dağıtıldı.

Öte yandan İl Müftülüğünce çocukların camiye ilgisini arttırmak amacıyla yürütülen "Camiler Çocuk Sesleriyle Güzel” Projesi kapsamında teravih namazını kılan çocukların ayakkabılarına çikolata ve harçlık konuldu.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Programın ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

ADANA

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

MERSİN

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

HATAY

Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasullah Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazının ardından namaz kılındı.

Namaz sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı gazetecilere yaptığı açıklamada herkesin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Ayrıca camide İl Müftülüğünce düzenlenen "Gençler Anlatıyor, Hatay'da Ramazan Canlanıyor" yarışmasında dereceye giren 4 öğrenciye hediyeler verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Camisi'nde düzenlenen programda vaazın ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

OSMANİYE

Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle merkez Bülbül Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından namaz kılındı.

Namaz sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce vatandaşlara ikramda bulunuldu.