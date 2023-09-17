Kahramanmaraşlı usta, 50 yıldır eskileri tamir ediyor Tüketim toplumunun alım gücünün kısıtlanması ile birlikte, yaşanan değişiklerden birisi de tamirhane atölyelerine ilginin artması oldu.

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İHA

Kahramanmaraş'ta eski eşyaları yenileyen bir atölye 50 yıldır faaliyetlerine devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bu anlamda bir tamir ustası, yarım yüzyıldır kullanılmaz hale gelen eşyalara yeniden hayat veriyor.

Tarihi kapalı çarşıda 50 yıldır eskimiş eşyaları yeniden kullanıma kazandırdığını söyleyen 63 yaşındaki Orhan Yoğun, çalışmalarını "İnsanların hem ekonomik olarak rahatlamasını hem de mutlu olmalarını sağlıyorum." şeklinde özetliyor.

"Boş kalmamak için her şeyi yapıyorum"

İnsanlara faydalı olmak için elinden geleni yaptığını söyleyen Yoğun, yaptığı işi şöyle anlattı:

50 yıldır bu işi yapıyorum. Burada yaptığımız iş geri dönüşüm dediğimiz eskimiş, kulpları kopmuş olan eskiyi parlatarak her şeye hayat veriyoruz. Burada tencerenin parlaması, çaydanlıkların tamiri, parlaması ve çeşitli tamiratlar yapıyorum. Boş kalmamak için her şeyi yapıyorum. İnsanlara faydam olsun diye uğraşıyorum. Burada herkes çok memnun.

500 TL'lik çaydanlık almak yerine eskiyi 50 TL'ye yeniliyor

Normalde insanlar bir çaydanlığı 500-1.000 TL'ye alırken ben burada eski çaydanlığı 50-100 TL'ye parlatarak yenileyerek veriyorum.

"İnsanların ekonomisine faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum"

Hem ekonomik olarak zora düşmüyorlar hem de manevi olarak mutlu olmalarını sağlıyorum. Bu da beni daha çok mutlu ediyor. Eskimiş olan ne varsa onu yenileyip tekrar kullanılması bu bana ayrı zevk veriyor. İnsanların bana burada dua etmesi çok güzel. İnsanların hem Türkiye ekonomisine, hem kendi ekonomisine faydalı olmak için ellerinden geleni yapmalarını istiyorum

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)