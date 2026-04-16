Kahvaltıların yeni gözdesi: Milföyden pratik simit tarifi

Sabah kahvaltılarının ve beş çaylarının vazgeçilmezi olan geleneksel simit lezzeti, milföy hamurunun pratikliğiyle birleşerek mutfaklarda yeni bir akım başlattı.

Hem hazırlama süresinin kısalığı hem de çıtır dokusuyla dikkat çeken milföy simit, ev hanımlarının favorisi haline geldi.

İşte adım adım pastane usulü çıtır milföy simit tarifi…

Malzemeler:

1 paket dondurulmuş milföy hamuru

Yarım su bardağı üzüm veya dut pekmezi

Yarım su bardağı su

Bol miktarda kavrulmuş susam

İsteğe bağlı olarak iç dolgusu için kaşar peyniri veya zeytin ezmesi

Yapılışı:

Milföy simidini hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli aşama, hamurların oda sıcaklığında çok fazla yumuşamadan işlenmesidir.

Şeritler halinde kesilen milföy parçaları, rulo yapılarak veya ortasına malzeme konularak simit formu verildikten sonra önce suyla seyreltilmiş pekmezli karışıma, ardından bol susama bulanıyor.

Simitler önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri altın sarısı olup iyice kabarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişiriliyor.

Afiyet olsun!