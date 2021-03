Kale Alarm, The One Awards’da “Güvenlik Sistemleri Kategorisi’nde” birincilik ödülünü aldı

Kale Alarm 2020 Yılının En İtibarlı Markası Oldu

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması sonuçlarına göre düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında Kale Alarm, “Güvenlik Sistemleri Kategorisi’nde” halk jürisi tarafından birinci seçildi.





Pazarlama sektöründe 2015 yılından bu yana düzenlenen The ONE Awards’ta sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar “Yılın İtibarlısı” olarak belirlendi. Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması kapsamında bu yıl, 53 farklı kategoride markalar ödüle layık görüldü. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, tüketicilerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojiye sahip inovatif çözümler geliştiren Kale Alarm, “Güvenlik Sistemleri Kategorisi’nde” halk jürisi tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Halk oylaması ile aldıkları ödülün Kale Alarm için büyük önem taşıdığını belirten Kale Güvenlik Sistemleri Direktörü Melih İke, “2020 yılı hepimiz için çok farklı bir yıl oldu. Kale Alarm olarak, Kale Endüstri Holding’in yaklaşık 70 yıllık tecrübesini inovatif bakış açımızla birleştirerek çalışmaya ve üretmeye devam ettik. Pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaçların başında gelen termal kameralarımızı ve temassız akıllı ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturduk. Bugün layık görüldüğümüz The One Awards ile de çalışmalarımızı taçlandırmış olduk. Bu vesile ile oylamaya katılan ve bizi ödüle taşıyan tüm tüketicilerimize Kale Alarm adına teşekkür ederim.” dedi.

Kale Endüstri Holding Hakkında

Temelleri 1953 yılında atılan kuruluş, 1988 yılında tüm şirketlerini Kale Endüstri Holding çatısı altında topladı. 2016 yılında tüm üretimini Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük entegre kilit üretim tesisi olma özelliğine sahip Çerkezköy fabrikasına taşıyan Kale Endüstri Holding, 2018 yılında ise Vadistanbul’daki yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni genel müdürlük binasına taşındı. Dev yatırımlarıyla büyümeye devam ederek ülke ekonomisi ve istihdamına yüksek katma değer sunan Kale Endüstri Holding’in çatısı altında; Kale Kilit, Kale Sigorta Acenteliği, Kale Güvenlik Sistemleri, Kale Topkapı Bina İşletme ve Gayrimenkul Geliştirme, Kale Güzelce Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme adı altında hizmet veren 5 ayrı firma bulunuyor. Holding’in lokomotif şirketi olan Türkiye'nin lider kilit üreticisi Kale Kilit, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından ihracatta başarılı faaliyetlerin ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde metal eşya kategorisinde 12. kez ipi göğüsleyerek birinci olmuş durumda. İleri teknolojiye sahip yeni nesil ürünleriyle dikkat çeken Kale Kilit, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da alanında en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.