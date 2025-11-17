Kamyoncuların gizli yöntemi: Tuvalet kağıdıyla bakın ne yapıyorlar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun yol sürücüleri günün büyük bölümünü kabinde geçirdiği için sıcaklık değişimi nedeniyle camlarda yoğunlaşma sorunu yaşanıyor.

Araçlar gündüz yolculuk sırasında ısınıyor, gece ise hızla soğuyor.

Ortaya çıkan ani ısı farkı ise camların üzerinde yoğun su buharı birikmesine neden oluyor. Bu durum özellikle soğuk havalarda sürücüler için ciddi bir görüş engeli haline geliyor

Usta şoförler ise bu duruma el atmış, ilginç bir yöntem bulmuş.

TUVALET KAĞIDI

Gösterge paneline yerleştirilen tuvalet kağıdı, gece boyunca camda biriken nemi çekiyor.

Sabah saatlerinde ısıtıcı açıldığında rulo yavaşça kuruyor ve yeniden kullanılabilir hale geliyor. Böylece sürücüler ek bir malzemeye ihtiyaç duymadan camlardaki fazla nemi kolayca uzaklaştırıyor.