Kanser tedavisinde yeni umut! 4 bin yıllık kafatası… Bilim insanları tarafından kanser tedavisin umut vadeden bir gelişmeyi duyurdu. Bulunan 4 bin yıllık kafatası kanser tedavisinde yeni bir umut olabilir. İşte, o kafatası…

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Antik Mısırlılara ait olduğu 4 bin yıllık bulunan kafatası bilim insanlarını heyecanlandırdı. Söz konusu kafatası İspanya’daki Santiago de Compostela Üniversitesi’nde bulunan paleopataloglar tarafından yapılan incelemede elde edilen sonuçlar şaşırttı.

30 ila 35 yaşlarında bir erkeğe ait kafatasında yapılan incelemelerde, kemikteki lezyonu çevreleyen cerrahi kesik izleri bulundu. Keskin bir cisimle yapıldığı düşünülen bu izler, kanser tedavisi veya hastalığı anlamak için yapılan bir araştırma sırasında atılmış olabilir.

Bulunan kafatasının kanseri anlamada ve başa çıkmada eşsiz bir kanıt olduğunu dile getiren uzmanlar çalışmalarına son hızıyla devam ediyorlar.

Antik çağlara dayanıyor…

Bulunan kafatası üzerinde yapılan tüm çalışmalar, antik tıbbın ne kadar gelişmiş olduğunu ve günümüzde hala kullandığımız tedavi yöntemlerinin kökenlerinin ne kadar eskilere dayandığını gösteren önemli bir kanıt olarak nitelendiriliyor.