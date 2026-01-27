Kapılara kurşun kalem sürmek mucize çıktı! Bakın ne işe yarıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kapı gıcırtısı, özellikle gece saatlerinde ya da sessiz bir ortamda insanın sinirini bozan küçük ama inatçı sorunların başında geliyor.

Evde yağlayıcı sprey bulunmadığında ya da geçici çözümler işe yaramadığında, bu sesten muzdarip olanlar çare aramaya devam ediyor.

İşte tam da bu noktada, bir Reddit kullanıcısının paylaştığı son derece basit ama etkili yöntem dikkat çekiyor.

Ne ustaya ihtiyaç var ne de özel bir ürüne...

Büyük ihtimalle evinizde zaten bulunan bir kurşun kalem yeterli oluyor.

KAPIYA KURŞUN KALEM SÜRTÜN

Yöntemin bu kadar işe yaramasının sebebi ise kurşun kalemin yapısında gizli.

Grafit, katmanlı bir karbon yapısına sahip olduğu için bu katmanlar birbirinin üzerinden oldukça kolay kayabiliyor.

Kurşun kalemi kapı menteşesine sürdüğünüzde, grafit metal yüzeydeki mikroskobik boşlukların içine doluyor ve sürtünmeyi ciddi şekilde azaltıyor. Böylece metalin metale sürtünmesi yerine, grafit katmanları devreye giriyor ve gıcırtı sesi saniyeler içinde kesiliyor.

Kapıyı hafifçe aralayın, menteşe noktalarını bulun ve kurşun kalemin ucunu menteşenin hareketli kısımlarına sürün.

Kapıyı birkaç kez açıp kapattığınızda grafitin yayıldığını ve sesin kaybolduğunu fark edeceksiniz.