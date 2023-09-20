Karabüklü Radiye Teyze, ilerlemiş yaşında tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor

AA & Ensonhaber
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çemçi köyünde çocuklarıyla yaşayan Radiye Metin, her gün koyunları ve ineklerinin bakımlarını yapıyor.
Sabah hayvanları merada otlatan Metin, aynı zamanda buğday, arpa ve yem bitkileri ekerek tarımsal faaliyetlerden de geri durmuyor.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilik yapan Metin, bu yıl 110 dekar alandan mazot ve gübre desteği alıyor.
Gençlere de tavsiyeleri var
Metin, 43 yıl önce eşini kaybettiğini söyledi.
Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Metin, gençlere bu alanlarda üretim yapmalarını tavsiye etti.