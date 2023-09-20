Karabüklü Radiye Teyze, ilerlemiş yaşında tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor Eflani ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Radiye Metin, ilerlemiş yaşına rağmen hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerdeki azmiyle gençlere örnek oluyor.

AA & Ensonhaber Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çemçi köyünde çocuklarıyla yaşayan Radiye Metin, her gün koyunları ve ineklerinin bakımlarını yapıyor. Sabah hayvanları merada otlatan Metin, aynı zamanda buğday, arpa ve yem bitkileri ekerek tarımsal faaliyetlerden de geri durmuyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilik yapan Metin, bu yıl 110 dekar alandan mazot ve gübre desteği alıyor. Gençlere de tavsiyeleri var Metin, 43 yıl önce eşini kaybettiğini söyledi. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Metin, gençlere bu alanlarda üretim yapmalarını tavsiye etti.

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