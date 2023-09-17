Karabük'ün coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat dönemi başladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çiçeklenme dönemindeki aşırı yağışlar çavuş üzümündeki rekolteyi düşürdü.

AA

Çavuş üzümü, kendine has aroması ve kokusu ile diğer üzümlerden ayrıldığı için coğrafi işaret aldı.

"Çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri de bulunan ve ince kabuğu, az çekirdek sayısı, orta iri şekliyle dikkat çeken çavuş üzümü bölgenin ekonomisine destek sağlıyor.

Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen "Çavuş Üzümü" hasadı başladı.

Düşük rekolte bekleniyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen çavuş üzümünde bu yıl çiçeklenme dönemindeki aşırı yağışlar nedeniyle düşük rekolte beklendiği açıklandı.

Çavuş üzümü, diğer erkenci üzümlerinden daha geç olgunlaşıyor

İlçede 15 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Emine Özkan, 3 dönümden fazla bir alanda üretim yaptıklarını belirtti. Çavuş üzümünün diğer erkenci üzümlerden daha geç olgunlaştığını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

Çavuş üzümünü diğerlerinden ayıran ince kabuklu, hoş kokulu olmasıdır. Safranbolu Yazıköy köyünde daha iyi yetişir. Bu yöreye ait olduğundan dolayı 1-2 yıl önce tescillendi.

"Bu yılki rekolte düşük"

Üretimini yaptığı üzümleri pazar ve marketlere sattığını aktaran Özkan, bu yıl ki rekoltenin düşük olmasının nedeniyle ilgili şunları söyledi:

Bizi çok etkiledi. Tam çiçek açma döneminde çok yağmur yağdı. Bağlar çıkamadı. Çocuklarım ve eşim ziraatçı olduğundan bağlama dönemlerinde çok gözlemledik. Hastalık gördüğümüzde anında müdahale ettik. Bu ilaçlamayı 2-3 gün içerisinde kaçırırsan hasat alamazsın. Bu yıl geçen yıllara göre verim düşük.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)