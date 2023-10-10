Karadeniz'de tarımın yeni belası: Kahverengi kokarca böceği Kışın kapalı alanda yaşayan ve burada çoğalan kahverengi kokarca böceği yazın da tarladaki mahsule dadanıyor. Dün Ordu'da kokarcanın ısırdığı kivilerin tarladan alınmayacağı duyurulurken bugün de Samsun'dan "gördüğünüz yerde öldürün" uyarısı geldi.

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AA

Kahverengi kokarca böceği açık arazideki evlerinde içine girerek adeta istila ediyor. Çok çabuk üreyebilen zararlı böcek için uyarıların ardı arkası kesilmiyor.

İstilacı bir tür olan kahverengi kokarca, Türkiye'de ilk defa 2017 yılında görüldü ve özellikle Karadeniz'de yayılım gösterdi.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kışı kapalı alanlarda geçiren ve bölgede popülasyonu giderek artan tarım zararlısı kahverengi kokarca böceğinin, görüldüğü yerde öldürülmesini istedi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bitki ve tarım ürünlerine zarar veren istilacı bir tür olan kahverengi kokarcanın varlığının tehlikeli boyuta ulaştığının altını çizdi.

Mücadelede seferberlik

Sağlam, böcekle mücadele hususunda adeta seferberlik yapılması gerektiğini belirtti.

"Önümüzdeki yıllarda eğer tedbir almazsak daha büyük zarar verecekler"

Tarım zararlısı kahverengi kokarcayı, bu yıla kadar tuzaklarla takip ettiklerini anlatan Sağlam, bunun nedenini şöyle açıkladı:

Çünkü her zararlının belli bir eşiği var. O eşiği yakalamadan ilaçlama yapmak, faydalı böcekleri de öldürüyor. Kahverengi kokarca bu yıl temmuzun ortalarına kadar bu eşiği hiç yakalamadı. Temmuz ayından sonra havaların mevsim normallerinin üstünde gitmesinden dolayı artış gerçekleşti. Eylül ayının ilk haftalarına kadar büyük şekilde zarar vermeye başladı. Önümüzdeki yıllarda eğer tedbir almazsak daha büyük zarar verecekler.

"Kullanılmayan evleri ilaçlamamız lazım"

Bu böceklerin, kışı kapalı alanlarda geçirdiğini anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

Evlerde, ambarlarda, kullanılmayan yerlerde bunların imhasının yapılması gerekir. Evlerimizin kullanılmayan kısımlarını, kullanılmayan evleri mutlak surette ilaçlamamız lazım. İlk etapta gördüğümüz yerde imha edeceğiz. Zaten yeşil kokarca eskiden beri vardı ama kahverengi kokarca ne kadar bahar dönemine az çıkarsa bölgemizde o kadar daha faydalı olacak. Mücadeleyi toplu yapmamız gerekiyor. Bütün bahçelerde mutlak surette yapılmalıdır. Eğer yapmazsak bu kaybımız, ileriki yıllarda çok fazla olacaktır.

Bir yılda 300 kat çoğalıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise fındık ve diğer tarım ürünlerine ciddi zarar veren, bir yılda 300 kat çoğalabilen kahverengi kokarcaların bölgede ciddi zararlara yol açtığını, kışlamak için ev, ahır ve balkonlara girdiklerini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)