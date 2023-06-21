Karadeniz'deki kestaneler 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklarla korunuyor Karadeniz'de kestane ağaçlarına dadanan zararlı böceğe karşı birkaç yöntemle mücadele ediliyor.

DHA

Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında "katil arı" olarak da bilinen böceğe karşı yeni geliştirilen bir tuzak devreye girdi.

"Torymus sinensis" türü böcekle daha önce sürdürülen biyolojik mücadeleye takviye olarak, yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi.

Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi.

Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.

Katil arı Çin'den geldi

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014’te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında "katil arı" ya da "gal arısı" olarak bilinen "Dryocosmus kuriphilus" türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında görüldü.

Trabzon, Rize ve Artvin’deki kestane ormanlarını istila etti

2 yıl içerisinde Trabzon, Rize ve Artvin’deki kestane ormanlarını istila eden, ağaçların dal, yaprak ve tomurcuklarına yerleşerek yuva yapan böceğe karşı bölgede, "Torymus sinensis" türü böcekler doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatıldı.

Gal arısının yumurtalarını yiyen faydalı böcekli mücadelenin yanı sıra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Üniversitesi’nce feromon tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi.

Zararlı böcek ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalanıyor

Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.

Trabzon’da devreye alındı

Bursa’daki testlerden başarılı sonuç alınan yeni yöntemin, Doğu Karadeniz’in kestane ormanlarını gal arısından kurtarmak amacıyla Trabzon’da devreye alındı. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, faydalı "Torymus sinensis" böceklerinin salındığı Araklı ve Sürmene’deki kestane ormanlarına takviye olarak 100 adet sarı yapışkan plaka ve malt preparatlı tuzakları astı.

"Bunlar deneme aşaması"

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, biyotenik mücadele yöntemine ilişkin şu açıklamayı yaptı: