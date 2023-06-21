Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında "katil arı" olarak da bilinen böceğe karşı yeni geliştirilen bir tuzak devreye girdi.
"Torymus sinensis" türü böcekle daha önce sürdürülen biyolojik mücadeleye takviye olarak, yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi.
Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi.
Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.
Katil arı Çin'den geldi
Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014’te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında "katil arı" ya da "gal arısı" olarak bilinen "Dryocosmus kuriphilus" türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında görüldü.
Trabzon, Rize ve Artvin’deki kestane ormanlarını istila etti
2 yıl içerisinde Trabzon, Rize ve Artvin’deki kestane ormanlarını istila eden, ağaçların dal, yaprak ve tomurcuklarına yerleşerek yuva yapan böceğe karşı bölgede, "Torymus sinensis" türü böcekler doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatıldı.
Gal arısının yumurtalarını yiyen faydalı böcekli mücadelenin yanı sıra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Üniversitesi’nce feromon tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi.
Zararlı böcek ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalanıyor
Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.
Trabzon’da devreye alındı
Bursa’daki testlerden başarılı sonuç alınan yeni yöntemin, Doğu Karadeniz’in kestane ormanlarını gal arısından kurtarmak amacıyla Trabzon’da devreye alındı. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, faydalı "Torymus sinensis" böceklerinin salındığı Araklı ve Sürmene’deki kestane ormanlarına takviye olarak 100 adet sarı yapışkan plaka ve malt preparatlı tuzakları astı.
"Bunlar deneme aşaması"
Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, biyotenik mücadele yöntemine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Bursa Üniversitesi’yle yapılan çalışmalar neticesinde ikinci bir mücadele şekli olarak, feromon tuzaklı biyoteknik mücadele şekli benimsendi. Bunun çalışmaları devam ediyor. Biz de müdürlük olarak, bölgemizde zarar gören sahalarda bu mücadeleyi başlattık. Bu sene deneme alanlarında, zararlıyla mücadelenin şeklini belirlemek için deneme çalışmaları yapıyoruz. Bunun için Araklı ve Sürmene’deki bal ormanlarımızda bu mücadeleye yön çizebilmek için 100 tane feromon asarak mücadeleyi başlattık. Bunlar deneme aşaması. Çıkacak verilere göre artırılıp geliştirilmesi için çalışmalar devam edecek.