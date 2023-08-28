Karadenizli balıkçılar yeni sezondan umutlu Geçen balık sezonuna palamut bereketi damgasını vurdu. Hamsi ise sezon başında balıkçıların yüzünü güldürmesine rağmen sonlara doğru boyu küçüldüğü için belli bölgelerde avlanamamıştı. Bu sezon için de balıkçılar tahminlerini sıraladı.

AA

Balık sezonu 1 Eylül'de başlayarak 15 Nisan'a kadar devam edecek.

Karadeniz'de, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak av sezonu öncesi son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, yeni sezona umutla baktıklarını dile getirdi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, yeni balık avı sezonu için hazır olduklarını söyledi.

"Geçen sezon verimli geçti"

Geçen sezonun balıkçılar için verimli olduğuna işaret eden Malkoç, "Balıkçının iyi sezonlarından biriydi geçen sene. Bu sene de inşallah iyi olacak." dedi.

"Bu yıl bol hamsi bekleniyor"

Bu yıl hamsinin bol olmasını beklediklerine işaret eden Malkoç, şöyle devam etti:

Hamsi bu sene denizde görünüyor. Palamut yok. Bir sene oluyor bir sene olmuyor. Bu deniz suyuyla ilgili. Bu sene çok yağmur yağdı, soğuk geçti sonradan ısındı deniz. Şu anki işaretler iyi görünüyor. Havalar biraz sıcak, biraz daha soğursa iyi olur. Geçen sene Türkiye'de avlanan hamsi 200 bin tona yakın. Samsun bölgesinden 70 bin ton balık çıktı. Bu sene inşallah daha iyi olacak.

"Kıyılarda irili ufaklı balık sürüleri görüldü"

Kıyılarda irili ufaklı balık sürüleri görüldüğüne de işaret eden Malkoç, bunun bereketin habercisi olabileceğini dile getirerek şöyle konuştu:

Geçen sene palamudun fazla olması hamsiyi tüketti. Palamut obur bir balık, hamiyi çok yiyen. Çinekop, lüfer bunlar hep hamsi yiyorlar. Denizdeki bütün balıklar hamsiyi yiyor. Balıkçının da tuttuğu hamsi. Biz denizde hamsi olursa para kazanıyoruz.

"Deniz suyunun soğuması bekleniyor"

Mazot fiyatları ve avlanan hamsinin miktarına göre fiyatların değişebileceğini anlatan Malkoç, denizin bu yıl bereketli olacağını ancak deniz suyunun 29 derecelerden, 23-24 derecelere düşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.