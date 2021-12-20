Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zürafa, Alageyik ve Kadem sokağın eski fonksiyonundan arındırılarak Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Beyoğlu’nun tarihi semti Karaköy’deki Zürafa Sokak’ın dönüşümü için start verildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmalara ilişkin düzenlediği basın toplantısında bilgi verdi.

"KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Yıldız, bölgenin eski fonksiyonundan arındırılacağını ve kültür merkezine dönüştürüleceğini söyledi.

Yıldız, “Medeniyetler insan, zaman ve mekan ile okunur. Zamanın ruhunu ve birikimini doğru okuyarak çevreyi değerlendirmek ve tasarlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Karaköy Galata Rıhtımı, Milli Mücadele’nin başladığı yerdir. Pandemi nedeniyle iki yıldır kapalı olan ve genel evin bulunduğu Zürafa Sokak’taki evleri bugün itibariyle Kültür Sanat Merkezi haline getireceğimizi milletimizle paylaşıyorum. Bugün itibariyle Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak eski fonksiyonundan arındırılarak Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek.

Karaköy'deki Zürafa Sokak yenileniyor VİDEO











"SOKAĞA YENİ BİR FONKSİYON GETİRİYORUZ"

Buranın mülkiyet durumu ve hak sahipliğiyle ilgili bir çalışmamız yoktur. Türkiye, bir hukuk devletidir. Mülkiyet anayasa teminatı altındadır. Bu mekanın mahkeme süreçleriyle ilgili bizim çalışmalarımızın doğrudan veya dolaylı irtibatı yoktur. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak sokağa yeni bir fonksiyon getiriyoruz” diye konuştu.

“KÜLTÜR YOLU PROJESİNİN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN OLACAK”

Beyoğlu’nun tarihten bugüne farklı kültürlerin merkezi olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Beyoğlu Kültür Yolu projemizi bugün Zürafa Sokak’ın Kültür ve Sanat Merkezi olarak dönüştürülmesiyle daha da büyütüyoruz. Bu dönüşümün en büyük destekçileri olarak Matild Manukyan’ın varislerine teşekkür ediyorum. Ekibimizle dünyadaki örneklerini araştırarak ve birçok kurumdan destek alarak bir kurul oluşturulacak. Bu proje hayata geçirdiğimiz en önemli çalışmalardan biri olacaktır. Bu sokaklar bundan sonra genel evlerin bulunduğu sokaklar olarak değil, Kültür Sanat Merkezi’nin önemli noktalarından biri olacak. Bu sokakların hak sahipleri çalışmalarımızın içinde yer alacaklar.”





"DÖNÜŞÜM TAMAMEN HAK SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞUNDA"

Gelişen dünyayla beraber Zürafa Sokak’ın daha modern daha çağdaş bir şekilde dünyaya hitap edeceğini kaydeden Yıldız, sözlerini şöyle noktaladı:

“Belediye planlama ve ilgililerini bir araya getirme noktasında iradesini ortaya koyacak. Buranın fiziki dönüşümüyle ilgili de bir adımın atılması bugün çok daha zaruri hale gelmiş görünüyor. Buradaki binaların yenilenmesi, o sırada da bizim planlarımızı düzenlemiş olacağız. Gönül arzu eder ki bu ortam en kısa sürede arzu ettiğimiz seviyeye gelsin. Manukyan ailesinin varislerinin bize ulaştırmış oldukları buranın bu dönüşüme rıza gösterdikleri, bu şekilde olmasını istediklerine dönük iyi niyet mektupları var. Gönül arzu eder ki en kısa sürede bu sokak istediğimiz seviyeye gelsin. Biz sokağa fonksiyon yüklüyoruz. Herhangi oluşmuş bir proje yok. Kamulaştırma söz konusu değil. Buranın dönüşümü tamamen hak sahiplerinin sorumluluğunda.”

















