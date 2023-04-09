Kars'ta kar yağışı etkisini gösterdi: Köyler beyaz örtüyle kaplandı
AA

İlkbahar mevsiminde Kars'ta yağışı etkili oldu.

Kars'a bağlı köyler, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yüksek kesimler beyaza büründü

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle yüksek kesimler, köy ve meralar karla kaplandı.

Çiçekler kar altında

Merkeze bağlı Borluk köyünde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. İlkbaharla açan çiçekler de kar altında kaldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri özellikle yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması yürüttü.

Gözden Kaçmasın Kars'ta Nisan ayında kar yağdı Haberin Detayları
Eriyen kar suları ve yağmur Doğu’daki nehirlerin debisini yükseltti Haberin Detayları