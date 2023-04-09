Kars'ta kar yağışı etkisini gösterdi: Köyler beyaz örtüyle kaplandı

AA
İlkbahar mevsiminde Kars'ta kar yağışı etkili oldu.
Kars'a bağlı köyler, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Yüksek kesimler beyaza büründü
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle yüksek kesimler, köy ve meralar karla kaplandı.
Çiçekler kar altında
Merkeze bağlı Borluk köyünde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. İlkbaharla açan çiçekler de kar altında kaldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri özellikle yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması yürüttü.
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