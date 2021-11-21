Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi, kar yağışıyla beyaza bürünürken, karla kaplanan ormanlar, karpostallık görseller oluşturdu.

Kent merkezinde gece aralıklarla yağmur yağarken, hava sıcaklığının düştüğü Kartepe'de ise kar yağışı etkili oldu. Kartepe'nin zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

ORMANLAR VE TATİLCİLER KARLA BULUŞTU

Karla kaplanan ormanlarda güzel görüntüler oluştu. Otelde bulunan tatilciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Çocuklar, araçların üzerinde bulunan karları toplayarak oynadı.

Kartepe beyaz örtüsüne kavuştu - Video

"40 SANTİM OLDUĞUNA KAYAK YAPILABİLECEK"

Kartepe'de bulunan otelin genel müdürü Korhan Oymak, "Sezona hazırlıklarımız tamamlandı. 17 pistimizin tamamı şu anda hazır. Kar yağışının devamını bekliyoruz. Bu şekilde devam ederse 2 hafta içinde pistlerimiz kayak için hazır olacak. 40 santimetre kar kalınlığına ulaştığımızda kayak yapabileceğiz" dedi.