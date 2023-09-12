Kavanoz kapakları rafta kaldı! Talep geçen yılın gerisinde Kışa hazırlık için konserve hazırlıkların başlarken geçen yıl piyasada rağbet gördüğü için neredeyse karaborsaya düşen kavanoz kapakları bu yıl talep görmedi.

İHA

Kış yaklaşırken konserve hazırlıkları hız kazandı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de konserveler bir bir dolduruluyor.

Erzincan’da her sene yapılan konserve hazırlıkları bu yıl da devam etti.

Kavanoz kapakları rafta kaldı

Yaz dönemindeki sebze ve meyveleri kış mevsiminde de tüketmek üzere yapılan salça, reçel ve turşu gibi konserve ürünlerinin hazırlığına başlamasına rağmen kavanoz kapaklarında beklenen satış sağlanamadı.

"Geçen yıl talebe yetişemiyorduk"

Erzincan’da 33 yıldır pazarlarda kavanoz satıcılığı yapan Mikail Çalı, kavanoz kapağı satışlarından memnun olmadığını belirterek, "Geçen sene vatandaşın yoğun kavanoz kapağı talebine yetişemiyorduk. Bu nedenle bu yıl yeterli sayıda kavanoz kapağını stokladık. Fakat kavanoz kapakları elimizde kaldı. Geçen yıl 5 TL’den satılmasına rağmen kavanoz kıtlığı yaşanıyordu. Bu yıl 10 TL’den alıcı bulamıyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)