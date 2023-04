İHA

26 yıllık doktor, “öğrenmenin yaşı yoktur” diyerek çıktığı yolda, hafız oldu…

Kayseri’de yaşayan Dr. Ahmet Murat Balaban, 52 yaşından sonra hafız olmanın mutluluğunu yaşadı.

Melikgazi İlçe Müftülüğü’ne bağlı Nasrullahzade Camii'nde gerçekleştirilen programda Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, hafızlığını tamamlayan Dr. Ahmet Murat Balaban’ı tebrik ederek, Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Hafızlığın yaşı olmadığını belirten Melikgazi İlçe Müftüsü Kandemir, “Yaklaşık 2 yılda hafızlığını tamamlayan kıymetli kardeşimiz Murat Bey’e teşekkür ediyoruz ve kendisini gönülden kutluyoruz.” dedi.

Kandemir, “Kur’an-ı Kerim çağlara çağlar üstü hükmeden, önünde tüm sanatların aciz kaldığı, tüm zaman ve mekânların üstü yüce bir kitaptır. İnşallah bu kardeşimizin başarısının tüm diğer vatandaşlarımıza da örneklik teşkil etmesi temennisinde bulunuyorum. Tabii bu durum bize Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını, her yaşta insanın Kur’an-ı Kerim’i hıfz edebileceğini gösteriyor. Hafız olmak çok büyük bir şereftir.” şeklinde konuştu.

Örnek olmak istediğini dile getiren Dr. Balaban ise şunları söyledi:

Yaklaşık 2 yıl önce başlayan hafızlık serüvenim, elhamdülillah tamamlandı. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Bu yaşta hafız olduğumu duyan gerçekten çok şaşırıyor. Bence herkesin her yaşta yapabileceği bir durum. Allah bu günleri görmeyi nasip etti. 52 yaşında olmamdan dolayı, uzun bir yolculuk oldu. Gençlerimiz daha kısa sürede bunu başarabiliyor. Zaten ben Kur’an-ı Kerim’den ayet ve sure ezberlemeyi çok severdim. Ezberlendikçe ayet ve sure sayısının arttığını gördüm. 12-13 yıl sürer diye düşünüyordum. Osmanlı usulüyle yola koyulduk. Her cüzün son sayfalarından başladık.