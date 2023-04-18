Kayseri’de 26 yıllık doktor, 52 yaşında hafız oldu 52 yaşındaki doktor, çok istediği hafızlığı 2 yılda tamamladı. Büyük mutluluk yaşayan doktora, Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

İHA

26 yıllık doktor, “öğrenmenin yaşı yoktur” diyerek çıktığı yolda, hafız oldu…

Kayseri’de yaşayan Dr. Ahmet Murat Balaban, 52 yaşından sonra hafız olmanın mutluluğunu yaşadı.

'Hafızlığın yaşı yok'

Melikgazi İlçe Müftülüğü’ne bağlı Nasrullahzade Camii'nde gerçekleştirilen programda Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, hafızlığını tamamlayan Dr. Ahmet Murat Balaban’ı tebrik ederek, Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Hafızlığın yaşı olmadığını belirten Melikgazi İlçe Müftüsü Kandemir, “Yaklaşık 2 yılda hafızlığını tamamlayan kıymetli kardeşimiz Murat Bey’e teşekkür ediyoruz ve kendisini gönülden kutluyoruz.” dedi.

"Çok büyük bir şeref"

Kandemir, “Kur’an-ı Kerim çağlara çağlar üstü hükmeden, önünde tüm sanatların aciz kaldığı, tüm zaman ve mekânların üstü yüce bir kitaptır. İnşallah bu kardeşimizin başarısının tüm diğer vatandaşlarımıza da örneklik teşkil etmesi temennisinde bulunuyorum. Tabii bu durum bize Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını, her yaşta insanın Kur’an-ı Kerim’i hıfz edebileceğini gösteriyor. Hafız olmak çok büyük bir şereftir.” şeklinde konuştu.

"Uzun bir yolculuk oldu"

Örnek olmak istediğini dile getiren Dr. Balaban ise şunları söyledi: