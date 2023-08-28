Kayseri'de pijamalı patlıcanın üretimi giderek yaygınlaşıyor Türkiye'de daha önce görmeye alışık olunmayan sebze ve meyveler, tüketicilerce rağbet gördüğünde ekim alanları artırılarak üretimine devam ediliyor.

AA

Kayseri'de de tarım arazilerinde yetişen, mor renginin üzerindeki beyaz çizgilerinden dolayı "pijamalı patlıcan" olarak bilinen tescilli Yamula patlıcanı, yöre halkının geçimini sağlıyor.

Kentteki patlıcan üretimi, Yemliha Mahallesi'nin yanı sıra ekim alanı Mahzemin ve Ebiç mahallelerinde yaygınlaştı.

Farklı morfolojik yapısı, kendine has aroması ve çekirdeksiz olmasıyla bilinen Yamula patlıcanı, 980 hanenin yaşadığı yörede neredeyse her aile tarafından ekiliyor.

Ekonomik kazancından dolayı tescilli patlıcan, son yıllarda Mahzemin ve Ebiç gibi mahallerde de yaygınlaşarak 1.025 dekar alanda ekiliyor.

Kurusu, reçeli, turşusu yapılıyor

Patlıcanın hem tarladan toplanmış hali hem de kurusu, reçeli ve turşusu olmak üzere 50 çeşit şekilde değerlendirilerek yöre halkı tarafından tüketiciyle buluşturuluyor.

"Patlıcanın tescili 2010 yılında alındı"

Yemliha Mahallesi Muhtarı Ömer Topal, patlıcanın 2010 yılında tescilinin alındığını, lezzetiyle diğer patlıcanlardan ayrıldığını söyledi. Patlıcanın mahallenin başlıca geçim kaynakları arasında yer aldığını belirten Topal, şöyle konuştu:

Bizim patlıcanımız pijamalı. Beyaz mor renkte, tam mor değil. Eskiden daha beyazdı. Bizim buranın suyundan, ikliminden ekilen patlıcan başka yerlerde ekilse o verimi ve tadı almıyor.

"10 yıldır patlıcan ekiyorum"

Mustafa Çiçek, ise 10 yıldır patlıcan üretimi yaptıklarını ve nisan ayında atalık tohumdan patlıcanı ektiklerini belirterek, şöyle konuştu: