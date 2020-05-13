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    Kayseri'deki Sultan Sazlığı'nı görenler hayran kalıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen kuş cenneti Sultan Sazlığı, doğal yapısıyla görenleri etkiliyor.
    • DHA
    • 13.05.2020 - 17:51
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    Kayseri'deki Sultan Sazlığı'nı görenler hayran kalıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan kuş cenneti Sultan Sazlığı'nın 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenmesi kararını onayladı.

    Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı’nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı su toplama havzasının ortasında yer alıyor.

    301 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı’nın 301 kuş türü ve 600 bini aşkın su kuşuna ev sahipliği yaptığını kaydetti.

    "KARARDAN ÇOK MEMNUNUZ"

    Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirildiğini ifade ederek, "Yeşilhisar, Yahyalı, Develi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu karardan büyük memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

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