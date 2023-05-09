Kaz Dağları baharı karşıladı, yeşilin binbir tonu ortaya çıktı Kaz Dağları, baharın yaşanmaya başladığı şu günlerde yeşilin binbir tonuyla bütünleşti. Drone ile görüntülenen Kaz Dağları'nın güzelliği, görenin içini açtı.

Türkiye, baharı karşılamaya başladı. Balıkesir'in Erdemit ilçesinde bulunan Kaz Dağları, bu bahardan nasibini aldı.

Yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapan Kaz Dağları'nın güzelliği, drone ile görüntülendi.

Yemyeşil güzelliği ile görenin içini açan Kaz Dağları, ziyaretçilerini de ağırlamaya hazır.

Ağaçlar uyandı, doğa güzelliğini sunmaya başladı

Kaz Dağları’nın doğası bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte yeşilin binbir tonu görenleri hayran bırakıyor.

Binlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor

Flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kaz Dağları, binlerce tür endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Kaz Dağları'ndaki yeşilin binbir tonu havadan drone ile görüntülendi.