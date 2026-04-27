Kendine açılan oda kapısına 5 dakikalık çözüm: Sırrı bu küçük ayarda

Evinizde yerinde durmayan, kapattığınız halde yavaşça geri açılan oda kapıları mı var?

Bu durum genellikle menteşelerdeki milimetrik bir dengesizlikten kaynaklanıyor.

Sadece 5 dakikanızı ayırarak ve evdeki basit imkanlarla kapılarınızı eski dengesine kavuşturabilirsiniz.

İşte tornavida bile tutmanıza gerek kalmadan, kapılarınızı yerinde sabitleyecek o pratik ve hayat kurtaran çözüm:

KENDİ KENDİNE AÇILAN KAPILAR NASIL TAMİR EDİLİR?

Kapınızın kendi kendine hareket etmesini engellemek için menteşeleri doğru yöne çevirmeniz yeterli.

Kapıyı 90 derecelik bir açıyla açın. Her iki yanından tutarak yukarı doğru kaldırın ve dışarı asın. Altına koruma amaçlı bir bez koymayı unutmayın.

Kapı Kendi Kendine Açılıyorsa: Üst menteşeyi saat yönünde çevirerek daha fazla vidalayın. Bu işlem, kapı kanadının karşı tarafını hafifçe yukarı kaldıracaktır.

Kapı Kendi Kendine Kapanıyorsa: Üst menteşeyi saat yönünün tersine çevirerek vidayı gevşetin. Bu sayede kapı kanadı bir miktar alçalacaktır.

Genellikle tek bir tur çevirmek yeterlidir. Kapıyı yerine asın ve hareketini kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa bir tur daha çevirebilirsiniz.

YAPIŞKAN BANT HİLESİ

Menteşe ayarı tek başına yeterli olmazsa, sürtünmeyi artırmak için bant kullanabilirsiniz.

Menteşelerin üzerindeki plastik kapakları çıkarın ve pimi bir veya iki tur bantla sarın. Bu küçük dokunuş, kapının kendi kendine kaymasını engelleyecek kadar sürtünme yaratacaktır.