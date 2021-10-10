Kenya'da yavru fil sayısında büyük artış

Amboseli Ulusal Parkı, fillerdeki 'doğum patlamasının' mutluluğunu yaşıyor.

Kilimanjaro Dağı’nın eteklerinde yer alan parkta, son birkaç aydır fil doğumlarında artış görüldü.

FİLLERİN KORUNMASI İÇİN 900 BİN DOLAR TOPLANIYOR

Kenyalı yetkililer 2022 yılının Haziran ayına kadar fillerin korunması için toplamayı hedefledikleri 900 bin doların 149 binini topladıklarını duyurdu.

Bu duyuru, Cumartesi günü Amboseli Ulusal Parkı'nda düzenlenen Sihirli Kenya Tembo Adlandırma Festivali'nin açılışı sırasında yapıldı.

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