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    Keşan'da 104 at arabası, elektrikli triportörle değiştirildi

    Ücretsiz teslimatların yapıldığı törenin ardından atların, köylerdeki çiftçilere ve ihtiyacı olan Roman derneklerine dağıtılacağı açıklandı.
    • DHA
    • 29.12.2020 - 14:20
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 15:23
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    Keşan'da 104 at arabası, elektrikli triportörle değiştirildi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 milyon 600 bin liralık hibe desteğiyle hayata geçirilen 'At Arabaları Dönüşüyor' projesi kapsamında, bugün Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen tören ile at arabalarını teslim edenlere, elektrikli triportör verildi.

    Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu projeyle teslimatlar tamamen ücretsiz yapıldı.

    YÜK VE EŞYA TAŞIMAYACAKLAR

    Teslim alınan atlar, köylerdeki çiftçilere ve ihtiyacı olan Roman derneklerine dağıtılacak. Atların bakımı da teslim edilen kişiler tarafından yapılacak.

    Atlar bundan böyle yük ve eşya taşımacılığında kullanılmayacaklar.

    Keşan da 104 at arabası, elektrikli triportörle değiştirildi #1

    “BÜYÜKLERİMİZ BÖYLE UYGUN GÖRDÜ”

    Keşan'da 40 yıldır at arabacılığı yapan Salih Kömür, "40 senedir at arabacılığı yaparak evime ekmek götürüyorum. Üç çocuğumu at arabacılığı yaparak, büyüttüm. Büyüklerimiz böyle uygun gördü. Biz de uygun gördük. İnşallah kazancımız da iyi olacaktır." dedi.

    At arabacısı Mustafa Padır da triportörler ile daha iyi işler yapacaklarına inandıklarını söyledi.

    Keşan da 104 at arabası, elektrikli triportörle değiştirildi #2

    Keşan da 104 at arabası, elektrikli triportörle değiştirildi #3

    Keşan da 104 at arabası, elektrikli triportörle değiştirildi #4

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