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İHA

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeliler, ülkelerine dönmeyi sürdürüyor.

Dünyanın birçok yerine iltica eden Suriyeliler, iç savaş döneminde sıfırdan kurdukları yaşamlarını geride bırakarak ata topraklarına dönüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de ülkelerine gönüllü dönüşlerine aralıksız devam ediyor.

ÇOCUKLAR SON KEZ TÜRKİYE SINIRINDA OYUN OYNADI

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden gelen sığınmacılar, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda işlemlerini tamamlayarak yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine dönüyor.

Kimi vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri enstrümanlarıyla birlikte sınırdan geçerken, çocuklar da konaklama tesislerinde Türkiye sınırında son kez oyun oynayarak vedalaşıyor.

"TÜRKİYE'DE İKİ ŞİRKET KURDUK"

Yaklaşık 12 yıldır Türkiye'de yaşayan 26 yaşındaki Yahya Nasif, Gaziantep ve Bursa'da geçirdiği yılları anlatarak, "Türkiye'de zamanım çok iyi geçti, devlet bize çok yardımcı oldu. Burada mobilya işiyle uğraştım, iki tane şirket kurduk. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadım. Türk halkı bize her konuda destek oldu. Sanki ikinci ülkemiz gibiydi, hiç yabancılık çekmedik.'' diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE BAĞIMIZ KOPMAZ"

Nasif, "Bugün Suriye'ye geçeceğim ve yine ticaret yapmayı düşünüyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Biz kardeşiz, Türkiye ile bağımız kopmaz. Türk arkadaşlarımızı Suriye'ye bekleriz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE DOĞDUK BÜYÜDÜK"

Türkiye'de doğup büyüyen 12 yaşındaki Samira Abdullah ise İstanbul'daki hayatını anlatarak, "Ben burada doğdum, 12 yıldır İstanbul'dayım. Hepimiz büyüdük, artık Suriye'ye dönüyoruz. Türkiye'yi ve okulumu çok seviyordum. Okulumu bırakmak zorunda kaldım, bu yüzden üzgünüm. Arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok üzgünüm. Hoşça kal Türkiye." dedi.

"ÜLKEMİZDE SIFIRDAN BİR HAYATA BAŞLYACAĞIZ"

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Muhammed Adnan El Şhekhamin ise tekstil sektöründe çalıştığını belirterek, "Burada büyüdüm, yaşadım, arkadaşlarım oldu. Şimdi ülkeme dönüyorum ve sıfırdan, yeniden başlayacağız. Halep'e dönüp hayatımızı yeniden kuracağız, Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

El Şhekhamin, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Bizi 14 yıldır misafir eden Türkiye'ye ve Türk halkına minnettarız. Bizi vatanlarına kabul ettiler. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.