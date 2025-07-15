Kırşehirli 15 Temmuz şehidinin annesi: Özel harekat kıyafetleriyle rüyalarıma geliyor

Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçti.

Ancak bu süreçte yaşanan acılar, özellikle şehit aileleri için hiç dinmedi.

Kırşehir’de de 15 Temmuz’un kahramanları unutulmadı...

GÖREV YAPTIĞI BÖLGEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen eski Özel Harekat Polisi Serkan Göker'in ailesi, geçen zamanın acıyı hafifletmediğini ifade etti.

Baba Burhan Göker; oğlunun yıllarca görev yaptığı bölgede şehit düşmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

"ACIMIZ TAZE AMA VATAN SAĞ OLSUN"

Göker; "Serkan; şehit düşmeden iki yıl önce Gölbaşı'ndaki eğitim merkezinde görev yapıyordu. O bölgeyi çok severdi. Ne acıdır ki; yıllarca emek verdiği o alanda şehit oldu. Darbe girişimi sırasında, görevi olmamasına rağmen koşarak oraya gitti. Çalıştığı yerde şehit olmak nasip oldu. Acısı büyük, Allah kimseye vermesin. Acımız ilk günkü gibi taze ama vatan sağ olsun" dedi.

"ÖZEL HAREKAT KIYAFETLERİYLE RÜYALARIMA GELİYOR"

Şehidin annesi Fatma Göker ise, her gece oğlunu rüyasında gördüğünü belirterek; "Rüyalarımda Serkan'ım hep özel harekat kıyafetleriyle geliyor. Sanki göreve gidiyormuş gibi. Onu öyle görmek hem acı veriyor hem de gurur. Evimizin her köşesi onun hatıralarıyla dolu. Evladımı özlemek hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

"OĞLUMUZDAN KALAN BORÇ İÇİN YARDIM İSTİYORUZ"

Baba Burhan Göker ayrıca şehit oğullarının ardından yaşadıkları maddi sıkıntılara da dikkat çekerek şunları söyledi; "Serkan'ın yaklaşık 300 bin TL civarında bir borcu kalmıştı. Ancak şehit olunca o kargaşada bu borçla ilgilenemedik, ödeyemedik. Yıllar içinde faiziyle birlikte bu borç daha da katlandı. Biz zaten evladımızın acısını taşırken bir de bu yükle mücadele ediyoruz. Devletimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Şehit ailesi olarak bu borcun silinmesini talep ediyoruz. Bizlerin ödeme durumu yok" ifadelerini kullandı.

3 KIRŞEHİRLİ O GECE ŞEHİT DÜŞTÜ

Anadolu Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu da açıklamasında; Kırşehir'in 15 Temmuz'da 3 şehit verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Şehit ailelerimizin her zaman yanında ve destekçisi olmaya çalışıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en büyük görevimiz. Milletimizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda eden bu kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız."

9 yıl önce gerçekleşen ve Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 15 Temmuz darbe girişimi; hem bireysel hem toplumsal hafızalarda derin izler bıraktı. Şehit Serkan Göker ve tüm kahramanlar, milletin dualarında ve kalplerinde yaşamaya devam ediyor.