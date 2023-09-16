Kışın habercisi "vargit" çiçekleri Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çiçek açtı Karadeniz'in yüksek kesimleri, kışın habercisi olarak bilinen "vargit" çiçekleriyle süslenirken, Trabzon yaylaları da bu çiçeklerle renklendi, yaylacılara gitme zamanının geldiğinin işaretini verdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit çiçekleri bölgede açmaya başladı.

Trabzon yaylaları da "vargit"lerle renklendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda da çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle bu çiçeklerle kaplandı.

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan, maviye yakın mor ve pembe renklerdeki çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Eylül ve ekimde çiçeklenen vargit, 500 ile 3 bin metre arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

Yaylacılara "Kış geldi, vargit" diyerek açıyor

Her yıl Doğu Karadeniz’de Mayıs ayı itibari ile başlayan yayla mevsimi Ekim ayı itibari ile sona eriyor. Yaklaşık 6 ay yaylada kalan vatandaşların köylerine dönmesi gerektiğini ise ‘vargit’ çiçekleri söylüyor. Yörede bin metre ve üzeri yaylalarda açan çiçekler yaylacılar için yayla sezonunun bitişinin habercisi olarak görülüyor.

Vargit çiçeklerinin açması "Soğuklar başlıyor, artık göç vakti gelmiştir" anlamını taşıyor. İlkbaharda açan 'vargel' çiçekleriyle yaylalara çıkan yaylacılar, sonbaharla açan vargitlerle de yayladan dönüş hazırlığına başlıyor. Bu çiçekler doğada zamansal dönüşümün göstergesi olarak da biliyor.