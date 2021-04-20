Kızılay KPSS şartsız personel alımı: Kızılay Gençlik Çalışanı başvuru ve şartları 2021

Kızılay 3 şehir için personel alım ilanı yayınladı. Gençlik çalışanı kadrosu için ilan yayınlayan Kızılay, istenilen şartları da bildirdi. İşte Kızılay personel alımı başvuru şartları ve detayları..

Kızılay resmi internet sayfası üzerinden personel alım ilanları yayınladı. Kızılay tarafından verilen ilanlarda, 4-18 yaş arasındaki çocuk ve gönüllüler ile etkinlikler/faaliyetler yapılması için personel alımının yapılacağı belirtildi.

Yapılacak olan alımların Mardin, Kahramanmaraş, İskenderun için gerçekleştirileceği bildirildi. Ancak ilana başvuruda bulunmak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor.

Ayrıca ilana son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2021 olarak açıklandı.Peki, Kızılay bünyesinde çalışmak için başvuru şartları nelerdir? Kızılay gençlik çalışanının görevleri nelerdir?

KIZILAY GENÇLİK ÇALIŞANI GÖREVLERİ

4-18 yaş arasındaki çocuk ve gönüllüler ile etkinlikler/faaliyetler yapılması,

14-18 yaş arasındaki çocuklara gönüllülük bilincinin kazandırılması ve aktivitelere dahil edilmesi,

Faaliyet alanına yeni çocuk kazanımının sağlanması,

Haftalık plan doğrultusunda Çocuk Programları faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Raporlama yapılması ve alanda yürütülen faaliyetlerin sisteme girilmesi.

KIZILAY GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI