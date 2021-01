Kocaeli'de 15 itfaiyeci kadın, köylerini alevlerden koruyor

Şalvarlı itfaiyeciler olarak anılan gönüllüler, yangına ilk müdahaleyi yapıyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi bulunan bir köyde, aldıkları eğitimle gönüllü itfaiyeci olan 15 kadın, bölgedeki çıkan yangınlara ilk müdahaleyi yapıyor.

Gündelik işlerini bırakıp alevlere müdahale etmek için harekete geçen kadınlar, kendilerine verilen "şalvarlı itfaiyeciler" ismiyle gurur duyuyor.

Kocaeli'de İtfaiyecilik Dairesi tarafından başlatılan eğitime katılan bin 850 kişi aldıkları ‘gönüllü itfaiyeci’ sertifikaları ile itfaiyecilere destek veriyor.

İLK MÜDAHALEYİ YAPIYORLAR

Kartepe'de bulunan Avluburun köyünde de 15 kadın, alevlerle mücadele etmek için gönüllü itfaiyeci oldu. Köyde yaşayan kadınlar aldıkları eğitimin ardından, edindikleri bilgiler ve tatbikatlar sayesinde kazandıkları deneyimlerle bölgede yaşanan olaylarda, ilk müdahaleyi yaparak itfaiyecilere destek veriyor.

Ahırda hayvanları yemlerken, evde yemek yaparken, odun kırarken yangın ihbarını duyan kadınlar, itfaiye aracı ile olay yerine ulaşarak alevlere müdahale ediyor.

"DÜĞÜNE DEĞİL, YANGINA GİDİYORUZ"

15 yıldır gönüllü itfaiyeci olarak görevini sürdüren Nurgül Akkazan, "Genelde köyde kadınlar daha çoktur. Erkekler çalışıyor, bizler yangını duyuyoruz, koşturuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz müdahale ettikten sonra itfaiyecilerimiz geliyor. Onlar gelene kadar söndürüyoruz. Yangın çıktığı anda işlerimizi bırakıp gidiyoruz.

Koştururken hemen yolda giyiniyoruz. Sonuçta biz köylüyüz. Şalvardan utanacak halimiz yok. Köyde ne kıyafet giyiyorsak onunla beraber gidiyoruz. Sonuçta düğüne, bayrama gitmiyoruz. Yangın söndürmeye gidiyoruz. Üstümüzde ne kıyafet varsa onunla gidiyoruz." dedi.

"KÖYDEKİ VATANDAŞLARIMIZA EĞİTİMLER VERİYORUZ"

1999 depreminden sonra gönüllü itfaiyecilik kavramını Kocaeli’ne yerleştirmeye çalıştıklarını söyleyen itfaiye eğitmeni İlknur Erdoğan, 2000’li yıllardan sonra gönüllü itfaiyeciliğin oluşturulduğunu kaydetti.

Gönüllü itfaiyecilere çeşitli eğitimler verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Gönüllü kavramı olduğu zaman farklı meslek gruplarından bizlere katılım oluyor. Bunun içinde öğretmenler, mühendisler doktorlar, öğrenciler var. Köy halkımız da bize katıldı. Köydeki vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz.

Şehir itfaiyesine uzak noktalarda köy halkımızın bu bilince ulaşıp, hızlı ve seri şekilde yangınlara müdahale etmesi gerekiyor. Biz profesyonel itfaiyeciler olay yerine gelene kadar köydeki vatandaşlarımız olaya müdahale etmiş olacak. Böylelikle can ve mal kayıplarını en aza indirmiş olacağız." diye konuştu.

"260 GÖNÜLLÜ KADIN İTFAİYECİ VAR"

Kocaeli genelinde bin 850 tane gönüllü itfaiyecinin olduğunu kaydeden Erdoğan, aynı zamanda onlar için kurulan 8 müfrezenin olduğunu söyledi.

Erdoğan, "260 tane gönüllü kadın itfaiyecimiz var. 80 adet ise köy tankerimiz var. Gönüllü itfaiye araçlarını da bizler hibe ettik. Araç malzeme desteğinde bulunduk, onlara eğitimler verdik. Bundan sonraki aşamada da vatandaşlarımız gönüllük kavramlarını geliştiriyor. Halkımız son derece bilinçli." şeklinde konuştu.

"HER MESLEK DALINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Şalvarlı kadınların Türkiye’ye örnek olduğunun altını çizen İlknur Erdoğan, "Kadınlar her meslekte var oluyor. Daha titiz çalışan kadın gruplarımız var. Biz bu mesleğin içerisinde varız, kadınlar ana hayatın her yerinde var. Türkiye, Anadolu kavramı ile tanınır. Biz Anadolu olduğumuz için kadınlar olarak Türkiye’nin her meslek dalında olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.