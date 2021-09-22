Kocaeli'de fren yerine gaza basan sürücü, otomobil ile inşaata düştü

Kocaeli'de fren yerine gaza basan sürücü, otomobil ile inşaata düştü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bina inşaatına düştü. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ozan Sokak üzerinde meydana geldi.

FREN YERİNE GAZA BASTI, İNŞAATA DÜŞTÜ

Ergül Malkoç yönetimindeki 34 LG 3646 plakalı otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir anda hızlanarak yol kenarında inşaat halindeki binanın üzerine düştü.

SÜRÜCÜ VE AKRABASI ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce aracın yanına inen çevredeki vatandaşlar, sürücü Ergül Malkoç ile yanındaki akrabası Cem Malkoç’u araçtan çıkartarak güvenli bir yere taşıdı.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

































